Concerto di GRAZIAN all’ARCI Bellezza martedì 2 dicembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 novembre 2025 – GRAZIAN è il nuovo album di Alessandro Grazian, il primo dopo dieci anni e il primo a non avere un titolo specifico, firmato solo con il cognome. Un’opera che per la prima volta esplora in modo diretto il tema universale dell’amore, raccontando storie di solitudine e relazioni imperfette ma idealizzate. Qui l’ascolto in streaming su Spotify

L’album contiene 12 tracce (11 canzoni e un brano strumentale) composte e arrangiate da Alessandro Grazian che per l’occasione si firma semplicemente come Grazian. Si tratta di un album senza titolo, un po’ come i primi due album di Paolo Conte o certi album di De André o Dalla.

GRAZIAN affronta il topos per eccellenza delle canzoni: L’Amore. Una raccolta di brani che parlano di storie di solitudine e storie d’amore imperfette e ideali, brani che inoltre affrontano temi come la marginalità, gli scontri ideologici, i desideri di redenzione e il tema della consapevolezza della propria identità.

L’album nasce dall’urgenza, dopo dieci anni di pausa dal mondo della canzone, di realizzare un’opera che contenesse le tante impressioni e idee raccolte a partire dal 2015. Un universo narrativo ed estetico che è maturato senza fretta e pressioni fino a diventare questa raccolta di canzoni.

La produzione del disco è stata principalmente curata da Alessandro Grazian, in alcuni brani ha partecipato Davide Andreoni (crediti completi in cartella stampa).

Buona parte degli strumenti sono stati suonati da Alessandro Grazian.

L’album è stato registrato quasi interamente nelle colline di Arezzo durante l’estate del 2024 grazie a uno studio mobile allestito in una casa nel bosco. Alcune registrazioni sono state fatte a Milano e a Padova.

I testi, tutti scritti da Grazian, toccano temi come la marginalità, i conflitti ideologici, la redenzione e la consapevolezza identitaria. A fare da filo conduttore, la storia di un ragazzo e una ragazza che si incontrano e si separano sullo sfondo di Milano, intrecciata in diversi brani e rafforzata da un Leitmotiv ricorrente.

Dopo vent’anni di carriera e un decennio di pausa dalla produzione di album da cantautore (2005-2015), Alessandro Grazian torna quindi con un progetto eponimo. Dal 2016 si era dedicato a numerosi side-project, come Torso Virile Colossale e l’Orchestrina di Molto Agevole.

Negli ultimi anni ha collaborato con diversi artisti come musicista, arrangiatore e co-autore, partecipando a tour e alla realizzazione di numerosi album.

GRAZIAN – LE PRIME DATE DEL TOUR

29 novembre, Piove di Sacco (PD) @ Officina 19

2 dicembre, Milano, ARCI Bellezza