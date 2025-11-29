MILANO È MEMORIA. DOMANI ALLA CINETECA ARLECCHINO L’ANTEPRIMA DEL DOCUMENTARIO “STORIE DELLE RESISTENZE. 80 ANNI DI LIBERTÀ”

L’evento è patrocinato dal Comune di Milano e rientra nel palinsesto di “Tempo di Pace e di Libertà. 80 anni di Liberazione”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 novembre 2025 – Domani, domenica 30 novembre, alle ore 11 alla Cineteca Arlecchino, in via San Pietro all’Orto 9, avrà luogo la proiezione in anteprima del documentario “Storie delle Resistenze. 80 anni di Libertà”, un progetto di Isabella Insolvibile con la regia di Alessandro Arangio Ruiz. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Milano nell’ambito del progetto Milano è Memoria per l’80esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Il film, a carattere storico-divulgativo, approfondisce il tema della pluralità delle Resistenze, restituendo la complessità e la ricchezza della lotta di Liberazione italiana: un fenomeno poliedrico, diffuso sul territorio nazionale e in diversi contesti internazionali, animato da donne e uomini di età, provenienze politiche, geografiche e sociali differenti, uniti dal comune obiettivo di porre fine al fascismo e all’occupazione nazista.

Il documentario è promosso dalle Associazioni antifasciste e della Resistenza Anpi, Fiap, Fivl, Aned e Anpc, con il contributo della Fondazione Cariplo, e nasce con l’intento di raccontare in modo accessibile, ma scientificamente rigoroso, la dimensione plurale della Resistenza: dalla lotta armata partigiana all’opposizione civile e politica, dalla disobbedienza morale al rifiuto di ogni collaborazione con il nazifascismo. Una ricostruzione che restituisce la natura profondamente “nazionale” e collettiva di questo decisivo passaggio storico.

L’anteprima sarà introdotta dagli interventi di: Luca Aniasi, Presidente nazionale Fiap; Luca Costamagna, Presidente della Commissione Cultura del Consiglio comunale; Alessandro Arangio Ruiz, regista; Gianfranco Pagliarulo, Presidente nazionale Anpi; Dario Venegoni, Presidente nazionale Aned, Roberto Tagliani, Presidente nazionale Fivl; Luisa Ghidini Comotti, Vicesegretario nazionale Anpc

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Redazione