Pieve Emanuele. La casa si allaga, intervengono i Carabinieri e trovano 70kg di droga: 2 arresti 

(mi-lorenteggio.com) Pieve Emanuele, 29 novembre 2025 – Lo scorso 27 novembre, i carabinieri hanno arrestato un 54enne e un 30enne italiani, incensurati, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari sono intervenuti in via Verdi dopo una segnalazione ai Vigili del Fuoco per una copiosa perdita d’acqua proveniente da un appartamento al momento disabitato. All’interno dell’abitazione, allagata a causa di un rubinetto lasciato aperto, i militari hanno scoperto un ingente quantitativo di droga: circa 70 kg di hashish (in parte nascosti in un congelatore a pozzetto), 2,5 kg di marijuana, 80 grammi di cocaina custoditi in una cassaforte, 19 sigarette elettroniche contenenti marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Alcune confezioni riportavano loghi e immagini tratti da cartoni animati e serie TV. I militari hannoi atteso il rientro degli occupanti dell’appartamento che, alla vista dei militari, hanno tentato una breve fuga a piedi prima di essere bloccati e arrestati. Il 30enne è stato, nel corso di una perquisizione personale, è trovato in possesso di ulteriori 4 grammi di cocaina, suddivisi in 11 dosi pronte per la vendita. I due sono stati condotti presso la casa circondariale di Milano San Vittore.

Redazione