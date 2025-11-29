(mi-lorenteggio.com) Torino, sabato 29 novembre 2025 – Sarà all’insegna di Marilyn Monroe la 44° edizione del Torino Film Festival, diretta per la terza volta da Giulio Base, e a lei verrà dedicata l’immagine guida e la retrospettiva.

Considerata una delle icone più celebri del cinema di tutti i tempi, Marilyn Monroe divenne famosa per la bellezza mozzafiato, il suo stile e la sua personalità complessa. Interprete di film di successo, ha incarnato l’immagine della femme fatale e della star sexy. La sua vita privata, segnata da matrimoni turbolenti e lotte personali, contribuì al suo mito, così come la sua morte prematura, avvenuta a soli 36 anni, aggiunse un’aura di leggenda intorno alla sua figura.

Giulio Base, Direttore del Torino Film Festival, ha dichiarato: “Dopo due centenari che era doveroso celebrare – Brando nel 2024 e Newman nel 2025 – nel 2026 la retrospettiva sarà dedicata a una donna, nel centesimo anniversario della sua nascita: Marilyn Monroe. Non soltanto un’attrice, ma un mito, un’icona luminosa dell’immaginario collettivo. L’immagine scelta per il 44° Torino Film Festival proviene dal suo ultimo servizio fotografico, realizzato pochi giorni prima della scomparsa: uno scatto che custodisce bellezza e fragilità, con quel lieve senso di nostalgia del futuro, come se sapesse di essere destinata a vivere nell’eternità più che nel presente”.

L’immagine scelta è stata scattata dal fotografo George Barris a Santa Monica nel 1962, all’interno di un servizio conosciuto come “The Last Photos”. Nel 1997 il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha comprato all’asta a Los Angeles tre stampe fotografiche con i ritratti realizzati sulla spiaggia che riportano la firma del fotografo e che sono esposte alla Mole Antonelliana in un corner dedicato alla diva Marilyn, insieme ad altre foto, oggetti personali e gioielli.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.

Redazione

(Photo by George Barris © INHOLLYWOODLAND™ LLC – The Estate of George Barris)