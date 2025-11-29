Teatro della Società di Lecco: standing ovation per il concerto del Maestro Tjeknavorian che segna la riapertura del teatro

(mi-lorenteggio.com) Lecco 29, novembre 2025 – Che sarebbe stata una serata come nessun’altra lo si è capito sin dal primo istante. Quando, allo scoccare delle 17.45, hanno fatto il loro ingresso in scena il Maestro Emmanuel Tjeknavorian accompagnato dal violinista Andrea Obiso con il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Milano che segna la riapertura del Teatro della Società di Lecco, vero gioiello di architettura neoclassica progettato da Giuseppe Bovara nel 1843 e ispirato alla Scala di Milano.

Lunghissimi gli applausi già dopo l’esecuzione di Ruslan e Ljudmila di Glinka e alla fine del Concerto per violino op. 35 di Čajkovskij che ha messo in evidenza l’incredibile talento di Obiso che, a soli 25 anni è entrato come primo violino nella prestigiosa Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Il viaggio musicale attraverso tre capolavori che raccontano la nascita e l’evoluzione dell’identità musicale russa è terminato con l’esecuzione travolgente della Sinfonia n.2 in Mi minore op. 27 di Rachmaninov accolta da ovazioni senza fine e standing ovation. Una serata indimenticabile e che apre ufficialmente la settimana inaugurale di eventi che torneranno a far vivere questo luogo magico di cultura.