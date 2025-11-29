WELFARE. IL 30 NOVEMBRE TORNA LA RACCOLTA DEGLI INDUMENTI PER LE PERSONE SENZA DIMORA 

Nove punti attivi in città. L’assessore Bertolé domani alle 11.30 in visita al banchetto di piazza Argentina.



Prosegue l’accoglienza straordinaria: nell’ambito del Piano Freddo già 200 persone inviate nei centri. Dalla prossima settimana aperte quattro nuove strutture.



(mi-lorenteggio..com) Milano, 29 novembre 2025 – Per supportare i centri di accoglienza e le unità mobili nel sostenere le persone più vulnerabili, è prevista per domani, domenica 30 novembre, nell’ambito delle iniziative per il Piano Freddo, la raccolta degli indumenti da donare alle persone senza dimora che vengono a contatto con le operatrici e gli operatori sociali e con i volontari e le volontarie.



Dalle 9.30 alle 17.30 in nove punti della città sarà possibile per la cittadinanza consegnare gli indumenti che non vengono più usati, ma sono ancora in buono stato. In particolare, si segnala la necessità di abbigliamento tecnico, scarponcini invernali e scarpe da ginnastica con taglie grandi, giacche e giacconi, tute, magliette, cappelli, guanti e calzettoni invernali, zaini e borse. Non sarà possibile donare abiti eleganti, abbigliamento non comodo o biancheria intima non nuova.



Domani, l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, alle ore 11.30, sarà presente al banchetto allestito in piazza Argentina per incontrare e ringraziare operatori, operatrici, volontari e volontarie.



“Chiediamo – dichiara l’assessore Bertolé – la collaborazione e la solidarietà di tutti i milanesi e le milanesi che si sono sempre dimostrati davvero generosi nel supportare chi vive in condizioni di grave marginalità sociale e in povertà. Vogliamo, inoltre, ringraziare tutte le associazioni che allestiranno e gestiranno i punti di raccolta in città. Facciamo un appello a tutti i cittadini e le cittadine affinché favoriscano le operazioni di raccolta portando ai banchetti solo il materiale elencato, a partire dagli indumenti invernali, comodi e puliti, di cui c’è grande necessità”.



I punti di raccolta saranno allestiti presso i seguenti indirizzi:

• Fondazione Progetto Arca, via Sammartini 126

• Fondazione Fratelli di S. Francesco d’Assisi, piazza Baiamonti

• Sesta Opera per le carceri milanesi e Ronda della Carità e solidarietà, piazzale Cantore angolo viale Papiniano

• Remar Italia onlus, piazza XXIV Maggio

• Fondazione Cumse, piazza Argentina

• Associazione City Angels, presso la loro sede di via Pollini 4

• Misericordia Milano Sant’Ambrogio, piazza Amendola

• Casa della Carità, presso la loro sede in via Brambilla 10

• Opera Cardinal Ferrari, via Boeri 3



Gli indumenti donati verranno poi distribuiti tra le strutture di accoglienza presenti sul territorio e le diverse associazioni che hanno partecipato alla giornata li utilizzeranno per i loro utenti nei centri diurni, in strada, nelle mense, nelle docce e nei guardaroba dedicati.



Prosegue l’accoglienza nei centri straordinari del Piano Freddo. Sono già 200 le persone inviate in quelli già attivi di via Saponaro, via Sammartini, largo Balestra, via Fratelli Zoia, via Boeri.

Dalla prossima settimana saranno attivate quattro nuove strutture: i centri di via Balsamo Crivelli (20 posti per donne), via Marsala 8 (25 posti), la casa parrocchiale Jommelli (10 posti) e l’ex campo base della M4 di via Cavriana (48 posti).

