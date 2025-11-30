Ad Assago Allianz Milano sbatte contro l’ostacolo dei campioni d’Italia

(mi-lorenteggio.com) Assago, 30 novembre 2025 – Non bastano gli oltre 7.600 del Forum di Assago (quinto risultato di pubblico di sempre nella storia della SuperLega) a spingere Allianz Milano contro questa Itas Trentino. La squadra di coach Roberto Piazza gioca alla pari un set, ma comunque in rincorsa e poi cede nel secondo parziale ai campioni d’Italia, che sull’onda chiudono anche il terzo in meno di un’ora e mezzo di gioco. I numeri sono tutti per i trentini, con i padroni di casa che faticano sia nella fase break sia nel cambio palla. Otsuka non è al top per i postumi di un problema riscontrato in settimana e senza la sua spinta decisa in pipe e in difesa Milano deve alzare bandiera bianca. Tra gli ospiti Riccardo Sbertoli, ex di turno e bicampione del mondo davvero in grande spolvero a fare girare i centrali e gli attaccanti di palla alta. Sarà lui l’MVP del match. Unica nota positiva per Milano, l’esordio da opposto nel terzo set per il finlandese Veikka Lindqvist al posto di un capitano Reggers meno incisivo del solito. Tutti per Trento i numeri del match ad iniziare dai 10 punti a 6 e dall’importante 67% in attacco contro il 40% milanese. Anche la battuta meneghina non riesce mai a fare del male, alla fine i 2 ace a 1 non incidono sui parziali.

La partita. Il tecnico argentino Mendez parte con Sbertoli in regia in diagonale a Faure, Michieletto e Ramon in banda, Flavio e Bartha al centro, con Laurenzano libero. Roberto Piazza risponde con il 6+1 delle ultime quattro gare: Kreling e Reggers in diagonale, Recine e Otsuka in banda, Caneschi e Di Martino al centro con Catania libero.

Primo set. Inizio punto a punto, ma sull’ottimo turno al servizio di Michieletto Trento mette la testa avanti e costringe Piazza al primo time out. E’ un campanello d’allarme sull’intera gara che vedrà i trentini sempre avanti. Un attacco di Reggers riporta Allianz a -2 (6-8). Otsuka tiene il cambio palla, ma serve una zampata per impattare perché dall’altra parte Sbertoli smarca bene Flavio. Recine mura Michieletto per il 9-10. Ancora Recine in attacco 12-13. La parallela di Michieletto fa il 15-17, dentro sul punto successivo Staforini per Di Martino, Allianz difende ma non chiude il punto, l’Itas resta +3, un muro di Sbertoli fa il 16-19 con Piazza costretto a spendere il suo secondo time out. Ci pensa ancora Reggers al 17-19. Lindqvist a muro per Kreling sul 18-20, ma Faure mette una bella parallela. Masulovic per Otsuka a muro, ma l’Itas fa il 23. Faure mette out il 24 confermato dal video check. Sul 21-23 Mendez spende il suo primo minuto. Michieletto manda out il primo setpoint confermato sempre dal video check: 23-24 e secondo time out Mendez. Pareggia Reggers dopo una bella difesa 24-24. Il parziale sembra riaperto, ma invece Trento chiude 24-26 un muro di Ramon e Flavio su Reggers (8 punti nel set). Attacca meglio Trento di Milano 52% a 48% e soprattutto mura meglio 5-2. Dettagli che costano il set ai lombardi.

Tra il primo e il secondo set spazio all’iniziativa “Volley4all” realizzata con Fondazione Allianz Umana Mente per dare visibilità a sport e atleti che non sempre sono sotto i riflettori. Premiata dal presidente Lucio Fusaro con il campione paralimpico di nuoto Alberto Amodeo testimonial di Volley4all la Nazionale Pallavolo Sordi per l’argento ottenuto alle Deaflympics di Tokyo 2025. Sono presenti l’allenatore Francesco Cattaneo. Giocatori: Silvio Siviero (capitano) e Gabriele Scudiero.

Secondo set. Il muro di Di Martino fa l’1-2 nel secondo parziale, risponde Sbertoli a una mano per Bartha. Cresce Allianz a muro, ma non al servizio e il regista dell’Itas ha vita facile con la palla sulla testa, sul 5-9 arriva il time out di Piazza. Otsuka fatica a mettere il pallone a terra, Trento allunga 6-11. Ace di Faure, Trento vola 8-15 con secondo time out Piazza. E’ un set a senso unico, va al servizio Otsuka sul 14-21 e l’Itas mette un altro muro è la sentenza. Doppio cambio Itas dentro Gabi Garcia e Acquarone sul 14-22. Trento ha 9 setpoint per chiudere e prendersi il primo punto della serata. Recine ne annulla uno, la chiude Garcia 16-24. Tutti per Trento i numeri del set: 58% in attacco a 33%, 3 muri a 2, 73% di ricezione positiva contro il 50%, 1 ace a 0.

Al cambio di campo tra il secondo e terzo set lo show con la Brianza Parade Band e, in una sorta di contaminazione positiva tra diverse discipline sportive sono scese in campo per palleggiare in cerchio quattro azzurre della ginnastica ritmica: Lorjen D’Ambrogio, Allegra Jakic, Giulia Segatori e Laura Golfarelli, il campione paralimpico di nuoto Simone Barlaam, Eduard Nitu, campione mondiale pattinaggio velocità U23, e due “padroni di casa” Pippo Ricci e Diego Flaccadori giocatori dell’Olimpia Basket

Terzo set. Non cambia la musica, non quella della banda ovviamente, all’inizio del terzo set. Resta in campo Gabi Garcia per Faure, mentre Staforini sostituisce Otsuka nei fondamentali di seconda linea, sale il muro milanese fino al 3-5. L’Itas fa il bello e il cattivo tempo in attacco, Allianz è meno reattiva del solito in difesa: time out Piazza sul 4-9. Kreling vola sul tavolo del segnapunti. Arriva l’ace di Caneschi a dare energia fino al 7-10. Risposta immediata Itas con Flavio e Ramon: 7-12. Azione lunga chiusa dall’Itas, ecco un altro cambio Lindqvist per Reggers: 8-14 Trento e ospiti in controllo del match. Altro video check che potrebbe essere il crocevia del parziale, le telecamere danno ragione ad Allianz Milano, poi il muro del finlandese che raddoppia su Flavio 11-14. Allianz rosicchia un altro punto 14-16 e time out Mendez. Ci crede Allianz, Otsuka fa il 18-19. Poi però un nuovo black-out. Garcia fa il 20 e un attacco out di Milano dice 18-21, è un break pesante. La chiude Michieletto 21-25.

ALLIANZ MILANO – ITAS TRENTINO 0-3

(24-26, 16-25, 21-25)

ALLIANZ MILANO: Kreling, Reggers 11, Recine 9, Otsuka 5, Caneschi 9, Masulovic, Staforini, Lindqvist 6, Benacchio ne, Di Martino 5, Catania (L), Ichino ne. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

ITAS TRENTINO: Ramon 12, Flavio 10, Faure 8, Michieletto 13, Bartha 5, Sbertoli 2, Laurenzano (L), Bristot ne, Acquarone, Gabi Garcia 4, Pesaresi ne, Giani ne, Sandu (L2), Torwie ne. All. Marcelo Mendez. Ass. Adriano Di Pinto

Arbitri: Giuseppe Curto di Gorizia (in A dal 2013) e Ilaria Vagni di Perugia (di ruolo dal 2003 ed internazionale dal 2013) (3° Barbara Manzoni). Video Check: Michele D’Addiego

Spettatori 7.635

Note: Durata set 30’, 24’, 30’ per un’ora e 24 minuti di gioco.

Muri punto Milano 6, Trento 10. Attacco punto Milano 37%, Trento 43%. Ricezione positiva Milano 45% (20% perfetta), Trento 52% (18%). Battute punto Milano 2 con 12 errori, Trento 1 con 9 errori.

MVP Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)

MVP Scelto dal pubblico Francesco Recine (Allianz Milano)

Le parole di Francesco Recine al termine della partita

“Oggi proprio non è girato per niente. Nel primo set siamo riusciti a restare punto a punto, ma abbiamo sbagliato nell’azione che avrebbe portato forse il break decisivo. Quando non metti in terra questi palloni è poi difficile girare la partita, soprattutto contro una squadra forte come Trento. Poi dopo abbiamo mollato completamente, abbiamo anche una squadra un po’ corta in questo momento è davvero dura”.