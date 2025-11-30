CINEBARRIO’s | Prima Diffusa della Scala | Ultimo giorno per visitare WATERBONES

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 novembre 2025.



CINEBARRIO’S

4 dicembre 2025 ore 20.45 @Teatro EDI

Quinto appuntamento della rassegna che, a scelta del pubblico, si concentra sui titoli dedicati all'”esercizio del potere”.



Con Ilaria Floreano e Claudio Bartolini di Bietti Edizioni che oltre a curare la direzione artistica del cineforum, ci accompagnano sapientemente alla visione del film e al dibattito.



IL CAPITALE UMANOdi Paolo Virzì, ITA 2013, 109 minuti

Con Fabrizio Gifuni, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino



Introduce e modera il dibattito dopo la proiezione Ilaria Floreano, presenti in sala per la vendita i libri di cinema Bietti.



I destini di due famiglie si uniscono e si scontrano tragicamente a causa di un incidente stradale. Tra splendore e miseria, un inedito ritratto cinematografico del Nord Italia.

Ingresso con donazione a partire da 5 euro Calendario completo su www.barrios.it





CINEBARRIO’S

4 dicembre 2025 ore 20.45 @Teatro EDI



Quinto appuntamento della rassegna che, a scelta del pubblico, si concentra sui titoli dedicati all'”esercizio del potere”.



Con Ilaria Floreano e Claudio Bartolini di Bietti Edizioni che oltre a curare la direzione artistica del cineforum, ci accompagnano sapientemente alla visione del film e al dibattito.





IL CAPITALE UMANO

di Paolo Virzì, ITA

2013, 109 minuti

Con Fabrizio Gifuni, Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino





Introduce e modera il dibattito dopo la proiezione Ilaria Floreano, presenti in sala per la vendita i libri di cinema Bietti.





I destini di due famiglie si uniscono e si scontrano tragicamente a causa di un incidente stradale. Tra splendore e miseria, un inedito ritratto cinematografico del Nord Italia.





Ingresso con donazione a partire da 5 euro



Calendario completo su www.barrios.it





­

PRIMA DELLA SCALA DIFFUSA

UNA LADY MACBETH DEL DISTRETTO DI MCENSK

domenica 7 dicembre ore 18 @Teatro EDI



Anche quest’anno il Barrio’s partecipa al progetto PRIMA DIFFUSA che propone in diverse sale della città la proiezione in diretta della Prima della Scala.



Domenica 7 dicembre dalle 18 potremo seguire nel nostro Teatro EDI/Barrio’s la diretta dal Teatro alla Scala di UNA LADY MACBETH DI MCENSKopera in quattro atti di Dmitrij Šostakovič su libretto tratto dall’omonima novella di Nikolaj Leskov

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, nuova produzione Teatro alla Scala

direttore Riccardo Chailly



Per saperne di più: https://www.teatroallascala.org/it/stagione/2025-2026/opera/una-lady-macbeth-del-distretto-di-mcensk.html



INGRESSO GRATUITO



­







WATERBONES, The Social Diagram

domenica 30 novembre @Piazza Donne Partigiane





Ultimo giorno per ammirare Waterbones, the social diagram, scultura di Loris Cecchini installata in piazza Donne Partigiane grazie ad un bando del Ministero della Cultura, Il Museo rigenera, che vede la collaborazione tra la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e il Barrio’s di Milano, con il supporto dell’Associazione Amici di Edoardo ETS.





Waterbones (Ossa d’Acqua) è un progetto che unisce arte, comunità e rigenerazione urbana. Una grande scultura in acciaio, simbolo di una crescita collettiva: tanti moduli uniti tra loro come cellule, che insieme formano una struttura armoniosa e in continuo movimento — proprio come una comunità viva e dinamica.





Protagonista del progetto è Loris Cecchini, artista italiano di fama internazionale, conosciuto per le sue sculture modulari che dialogano con lo spazio e la luce.





Lunedì 1 dicembre la scultura verrà smontata e trasferita a Roma, dove entrerà a far parte della collezione permanente della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, diventando così patrimonio di tutti.





Fino a tutto dicembre sarà possibile visitare la mostra fotografica di Vasco Dell’Oro che racconta le tappe del progetto





Redazione





