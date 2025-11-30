CONSIGLIO COMUNALE. IL PROGRAMMA DEI LAVORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 novembre 2025 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 1° dicembre, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.

Per la prima ora sono previsti gli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri.

Seguiranno le “Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva della variante parziale al Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), avente come oggetto la definizione della disciplina urbanistica per l’immobile sito in via Giovanni Battista Pirelli n. 39” e la delibera di “Integrazione al Regolamento di Polizia Urbana in materia di utilizzo improprio dello spazio pubblico per la collocazione di cassette portachiavi (”lockbox”)”.

Il Programma dei lavori prevede poi la delibera di “Istituzione del Piano Attuativo per l’Economia Sociale a Milano e nell’area metropolitana: indirizzi per la definizione di un programma organico basato sulle azioni avviate dalla Commissione Speciale per l’Economia Civile” e gli ordini del giorno collegati alle già votate delibere “Piano Welfare” e “Documento Unico di Programmazione”.

Poi l'”Approvazione delle modifiche alle previsioni del Piano dei Servizi (…) al fine di rendere urbanisticamente conforme l’area sita in via Mercantini (Municipio 9) alla realizzazione di verde urbano idoneo alla localizzazione di un’area cani”.

In coda gli ordini del giorno collegati alla già votate delibere “Modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio” e “Statuto di MM S.p.A.”, le mozioni, gli ordini del giorno e una “Modifica del Regolamento comunale”.



Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.



Mozioni e ordini del giorno

Ordine del giorno dei consiglieri Michele Albiani, Luca Costamagna (Partito Democratico): Integrazione tra conservazione storica e adattamento climatico.

Ordine del Giorno del Consigliere Michele Mardegan (Fratelli d’Italia): Clausola Earn out immobiliare.

Ordine del giorno della Consigliera Marzia Pontone (Lista Sala): Proposta di adesione della Città di Milano alla Rete mondiale delle Learning cities UNESCO.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): Chiusura campi nomadi irregolari.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Sostegno e sviluppo di servizi innovativi di mobilità urbana e revisione delle norme comunali per il trasporto persone.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Iniziative del Comune di Milano per la promozione del dialogo interreligioso, la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo.

Mozione del Consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): Sospensione del gemellaggio con Tel Aviv.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Presidi fissi Arco della Pace, Porta Venezia, Via Archinto/Isola, Navigli.

Ordine del giorno del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): Non utilizzabilità dei Crediti di Carbonio come misura compensativa negli interventi di Rigenerazione/Trasformazione Urbana.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Intitolazione di un luogo della città ai docenti universitari che non giurarono fedeltà al fascismo.

Ordine del giorno del Consigliere Enrico Marcora (Fratelli d’Italia): Invito a Papa Leone XIV a Milano.

Ordine del Giorno del Consigliere Marco Mazzei (Lista Sala): Misure per la sicurezza di chi si muove a piedi.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina: Rinvio al 1-10-2028 del Divieto di accesso e di circolazione nelle ZTL “AREA B” e “AREA C” dei motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi EURO 2 e 3, a gasolio EURO 2 e 3 e a benzina a quattro tempi EURO 0, 1 e 2.

Mozione del Consigliere Daniele Nahum (Riformisti): Azioni a sostegno dell’infanzia ucraina e condanna delle violenze sui minori perpetrate sui territori occupati.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intitolazione di un’area verde in prossimità del Piccolo Teatro a Eufemia Borraccia Brancato, protagonista dell’artigianato sartoriale teatrale italiano.

Mozione del Consigliere Carmine Pacente (Riformisti): “PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza”.

Mozione della consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Striscione in ricordo di Mahsa Amini e delle donne iraniane uccise.

Mozione a firma dei Consiglieri Valerio Pedroni, Beatrice Uguccioni, Federico Bottelli (Partito Democratico): Integrazione del Piano Casa per la promozione della formula della proprietà indivisa.

Mozione del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): Misure di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado nelle aree tra il Quartiere Rogoredo e il Comune di San Donato Milanese.

Ordine del giorno dei Consiglieri Gianmaria Radice e Daniele Nahum (Riformisti): Impegni della città di Milano verso le vittime civili del conflitto Israelo-Palestinese.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intervento di urbanistica in Piazza Stuparich e Piazzale F.lli Zavattari.

Mozione del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): “Conferimento della cittadinanza onoraria alla giurista, funzionaria e relatrice delle Nazioni Unite Francesca Abanese”.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Area Ex macello – concerti e manifestazioni nel rispetto del riposo dei residenti.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Istituzione tavolo permanente con acquirenti immobili di edifici in costruzione sottoposti a sospensione cantieri causa indagini procura per irregolarità urbanistiche.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Green Deal e Patto di stabilità e crescita.

Ordine del giorno dei Consiglieri Alessandro Giungi e Angelica Vasile: Estendere l’evidenziazione dei posti a sedere prioritari sui mezzi ATM.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Area C e parcheggi gratuiti nelle strisce gialle/blu per medici e pediatri.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Sottopasso ciclopedonale per Area Tre ponti.

Mozione del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): Richiesta interventi urgenti sulla scuola Tiepolo di Piazza Ascoli – Certezze sui tempi e ripristino delle aule inagibili.

Mozione della Consigliera Alice Arienta (Partito Democratico): Per la valorizzazione turistico culturale dell’area antistante il Palazzo della ragione e Loggia dei mercanti.

Ordine del Giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Lo stato della Sicurezza della città di Milano. NUOVO TESTO

Ordine del giorno a firma delle Consigliere Simonetta D’Amico, Beatrice Uguccioni e del consigliere Federico Bottelli (Partito Democratico): Azioni urgenti a favore degli inquilini di Via Lorenteggio 183.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Scuola media Tiepolo di Piazza Ascoli n. 2.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Semafori pedonali.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Contributo di solidarietà per danni causati dalle esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro e moratoria sulle contravvenzioni elevate il 23-9-2025.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Istituzione di una task force per l’accessibilità e nomina di un Commissario straordinario con poteri speciali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’inclusione delle persone con disabilità.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Sostegno del Comune di Milano al piano di pace promosso dall’amministrazione americana guidata da Donald Trump.

Mozione del Consigliere Piscina (Lega): Costituzione del Comune di Milano quale parte civile contro i danni causati da alcuni manifestanti pro Global Sumud Flotilla al monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Intitolazione fermata metropolitana “Gorla” ai “Piccoli Martiri di Gorla”.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Tutela del monumento a Vittorio Emanuele II in occasione dei festeggiamenti di San Silvestro in Piazza Duomo.