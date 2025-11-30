EDILIZIA SCOLASTICA. 11 MILIONI DI EURO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, SICUREZZA DEI SOLAI E COPERTURE

La Giunta approva tre accordi quadro dedicati alla manutenzione straordinaria

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 novembre 2025 – Circa 11 milioni di euro da dedicare a interventi straordinari per il superamento delle barriere architettoniche, alla messa in sicurezza di solai e al ripristino di manti e coperture nelle scuole. Il Comune di Milano conferma così l’impegno negli investimenti sulla manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia scolastica della città.

La Giunta di Palazzo Marino, in queste settimane, ha dato il via libera per la sottoscrizione di nuovi accordi quadro.



Tra gli ultimi deliberati, un accordo del valore di 3,5 milioni di euro, risorse che saranno destinate a interventi straordinari manutentivi per migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli edifici scolastici da parte di bambini, bambine, famiglie e comunità scolastica rimuovendo barriere architettoniche e prevedendo anche eventuali nuovi impianti e migliorie a seconda delle necessità.



Si tratta di risorse che seguono altre due delibere dedicate all’edilizia scolastica: una del valore di 5,3 milioni di euro per il ripristino di coperture e gronde e una del valore di 2 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza dei soffitti.



“Gli investimenti per i lavori di manutenzione e ammodernamento degli oltre 530 edifici educativi e scolastici in carico al Comune di Milano permettono di garantire ambienti sicuri e inclusivi – ha detto la vicesindaco con delega all’Istruzione Anna Scavuzzo -. La qualità degli ambienti in cui i bambini e le bambine della città crescono, imparano, giocano e si divertono rispecchia la qualità educativa e incide sul benessere del singolo e di tutta la comunità scolastica: stiamo lavorando per intervenire più rapidamente possibile in tutti i contesti dove ancora ci sono barriere architettoniche da rimuovere e soluzioni di accomodamento da trovare: è un impegno sul quale l’attenzione è costante”.

