Milano. 24enne violentata in via Crocefisso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 novembre 2025 – Questa notte, alle ore 2.58, in via Crocefisso, nei pressi di un locale, una ragazza di 24 anni è stata soccorsa dai Carabinieri e da un’ambulanza della Croce Rosa Celeste, dopo aver subito una violenza sessuale. Dopo le prime cure, la giovane è stata trasportata alla Clinica Mangiagalli, in codice giallo, dove si trova il centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD).
    La ragazza ha denunciato quanto ai carabinieri, che hanno fermato un giovane, un 22enne fermato dalla sicurezza di un locale.

