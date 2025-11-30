nayt è per la prima volta in gara al Festival di Sanremo!



NAYT, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione e che con la sua scrittura riesce a dare voce alla profondità e all’inquietudine che caratterizzano l’essere umano, sarà per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.



nayt



Con 5 album certificati Oro, “Raptus 3”, “MOOD”, “DOOM”, “HABITAT” e “Lettera Q”, e oltre dieci anni di carriera, nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, è uno degli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione. La sua scrittura, diretta e sincera, si distingue per la capacità di mettere a nudo fragilità e conflitti interiori, trasformandoli in un dialogo autentico con il pubblico.Il suo percorso inizia con la trilogia di “Raptus”, che lo consacra come una delle voci più originali della nuova generazione. Nel 2020 pubblica “MOOD” (Oro), seguito l’anno successivo da “DOOM” (Oro), lavori che consolidano la sua cifra stilistica: testi profondi e un approccio coraggioso, in grado di superare i confini del rap tradizionale.Nel 2022 arriva “HABITAT” (Oro), un progetto che apre un nuovo capitolo sonoro più melodico ed emozionale, un vero e proprio viaggio interiore che trova sul palco la sua dimensione più catartica.“Lettera Q” (Oro), album uscito a novembre 2024, evolve ulteriormente il percorso avviato con “HABITAT”, aprendo a un confronto ancora più immediato e autentico con la realtà che lo circonda. L’album debutta alla #1 della Classifica Formati Fisici e al #2 della Top Album di FIMI/NIQ Italia. Inoltre, in sole 24h tutti i brani dell’album sono entrati in Top 50 Italia su Spotify.A ottobre 2025 pubblica “Un uomo”, il nuovo brano con cui nayt torna a condividere la propria musica, spinto dalla ricerca di una semplice domanda, “com’è che si fa ad essere un uomo?”

Dopo il tour sold out nei club italiani della scorsa primavera, nayt si esibisce in una performance di livello assoluto in due live nei palasport, con una data al Palazzo dello Sport di Roma (23 ottobre) e una all’Unipol Forum di Milano (25 ottobre). www.instagram.com/nayt



