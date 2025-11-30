PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. GLI APPUNTAMENTI PREVISTI PER DOMANI, LUNEDÌ 1° DICEMBRE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 novembre 2025 – Gli appuntamenti della presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, previsti per domani, lunedì 1° dicembre.
Alle ore 9.30, nella sede di Assolombarda di via Chiaravalle 8, porterà un saluto in rappresentanza dell’Amministrazione comunale all’evento “Immobiliare Allargato – Milano Crocevia degli Investimenti, del Lavoro e delle Nuove Professionalità”;
Alle ore 11, al Teatro alla Scala, parteciperà in rappresentanza dell’Amministrazione comunale alla cerimonia di firma del progetto No Women No Panel.
