Sicurezza. Scurati (Lega): “Donna violentata in pieno centro: Milano non è sicura. La sinistra continua a negare l’evidenza”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 novembre 2025 – “La violenza avvenuta in via Crocefisso, nel cuore di Milano, è l’ennesima conferma di una città fuori controllo. Una donna stuprata in centro non può essere considerata un ‘episodio’, ma il risultato di anni di sottovalutazione e inerzia da parte della giunta Sala”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega.

“Le donne non sono più al sicuro nemmeno in zone centrali e illuminate – prosegue – mentre il Comune continua a minimizzare e a rifiutare qualsiasi intervento concreto contro il degrado. Servono controlli costanti, presenza delle forze dell’ordine e tolleranza zero verso chi delinque”.

“Milano – conclude Scurati – merita sicurezza, e come Lega continueremo a denunciare una situazione ormai insostenibile per i cittadini”.

Redazione