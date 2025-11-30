STRAMILANO SOTTOZERO ANCORA SOLD OUT-LE FOTO DEI 5.000 ATLETI CHE HANNO SFIDATO IL FREDDO A CITY LIFE

Nella 10 km competitiva trionfa in campo maschile Mattia Grifa che segna anche il record e della manifestazione con 31’ 58’’. Tra le donne a vincere è Benedetta Piraino che arriva al traguardo in 36’52”

A correre la 10km non competitiva anche Martina Riva Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 novembre 2025. Anche quest’anno Stramilano SottoZero si conferma un appuntamento imperdibile per la città: la terza edizione dell’evento ha registrato il sold out, con oltre 5.000 partecipanti che questa mattina hanno colorato di arancione il quartiere di CityLife, sfidando le temperature rigide dell’interno milanese. A correre anche Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano che ha preso parte alla 10 km non competitiva.

Seguendo il tradizionale circuito chiuso di 5km, con partenza da Viale Cassiodoro, passaggio da Piazzale Giulio Cesare e via Colleoni e arrivo in Via Stratos, migliaia di appassionati hanno preso parte alle due categorie non competitive da 5 o 10 km, aperte a tutti, e alla 10 km FIDAL competitiva, che ha visto la partecipazione di oltre 1.500 atleti.

A trionfare nella categoria maschile è stato Mattia Grifa che segna il record della manifestazione con 31’58”, seguito da Salvatore Gambino(32’14”); chiude il podio Matteo Porro (32’16”).

Nella categoria femminile vittoria per Benedetta Piraino (36’52”), davanti a Matilde Bonacina (37’57”) e Giada Eleonora Mingiano (38’45”).

A inaugurare la giornata, la suggestiva esibizione della Fanfara dei Carabinieri, che ha suonato l’Inno Nazionale, insieme dal DJ set di Nexus_dem, che ha animato l’area di partenza e accolto i runner fin dalle prime ore del mattino.

Appuntamento invece per il 3 maggio 2026 per la classica Stramilano! Le iscrizioni sono aperte sul sito internet www.stramilano.it.

Redazione