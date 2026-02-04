BAM – Biblioteca degli Alberi Milano si veste dei colori Olimpici per accogliere l’arrivo della Fiamma

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2026 – BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, si veste dei colori Olimpici per dare simbolicamente il via ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica nel parco in Portanuova, previsto venerdì 6 febbraio intorno alle ore 13.00, l’installazione di land art di BAM che ritrae i cerchi Olimpici e i tre Agitos Paralimpici si tinge dei colori ufficiali della manifestazione trasformando il parco in una scenografia urbana e naturale che celebra i valori di comunità, partecipazione e fair play, simbolo della città che accoglie i Giochi.

L’iniziativa, in collaborazione con il Museo Olimpico situato a Losanna in Svizzera, si inserisce nel programma BAM FAIR PLAY 25/26, ideato da Francesca Colombo, Direttrice Generale Culturale di BAM – Fondazione Riccardo Catella, per l’Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026 e parte del palinsesto Giochi della Cultura, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Triennale Milano.

«Con il palinsesto dei Giochi della Cultura abbiamo voluto che l’energia delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina travalicasse i campi di gara per farsi esperienza sociale e artistica diffusa. Il progetto di BAM incarna perfettamente questa visione: unire la bellezza del paesaggio urbano alla forza del messaggio olimpico. Promuovere iniziative come questa significa investire in una Lombardia capace di dialogare con il mondo attraverso i linguaggi universali dell’arte e dello sport, rendendo i cittadini i veri protagonisti di questo prestigioso appuntamento internazionale», dichiara Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia.

«L’arrivo della Fiamma Olimpica nel parco conferma il ruolo di BAM come luogo d’incontro tra città, natura e comunità. Colorando i simboli Olimpici e Paralimpici vogliamo dare un segno visibile e condiviso dell’accoglienza dei Giochi Invernali: un abbraccio collettivo che celebra l’energia della città e il ruolo dello spazio pubblico come luogo di partecipazione e comunità. Portare la fiamma a BAM è stato possibile grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte, un impegno sinergico nel segno della celebrazione dei valori sportivi: pace, fair play, rispetto, solidarietà, fratellanza, coraggio, determinazione, uguaglianza, inclusione e comprensione», dichiara Francesca Colombo, Direttrice Generale Culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella.

Domenica 8 febbraio 2026 i simboli Olimpici e Paralimpici prenderanno vita grazie a una nuova attivazione di BAM Performative Land Art, curata da Francesca Colombo. In collaborazione con il Triennio in Scenografia di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, l’azione comunitaria interattiva “Insieme per riflettere” inviterà i cittadini a condividere un pensiero sui valori dello sport, dando vita a un’opera collettiva che, grazie a paline con fiori specchiati, si configura come una magica scenografia. Sui canali social e il sito web di BAM (BAM Performative Land Art) è già attiva una call to action per inviare le proprie riflessioni.

Nel solco dell’intreccio tra arte, comunità e valori sportivi, nel corso della giornata sarà possibile partecipare alla passeggiata “In Mostra: un sentiero tra natura e design” che collega BAM al Palazzo dell’Arte di Triennale Milano e si conclude con una visita speciale alla mostra “White Out – The Future of Winter Sports”.

Sarà inoltre inaugurato il Sentiero Olimpico e Paralimpico, un percorso a tappe nel parco che, tramite QR code, permetterà l’ascolto degli undici episodi del podcast FAIR PLAY dedicato ai valori dello sport, una produzione originale di BAM realizzata in collaborazione con la rivista culturale Doppiozero.

Oltre ai BAM Park Ambassador Volvo Car Italia e Howden che sostengono tutta la programmazione culturale e le attività del parco, il programma BAM FAIR PLAY 25/26 è realizzato con il contributo di Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Tutti gli appuntamenti del programma culturale di BAM sono sempre gratuiti e aperti a tutti su registrazione.

Info e prenotazioni su www.bam.milano.it