DILS ADVISOR DI NUVEEN E VALOR REAL ESTATE NELLA COMPRAVENDITA DI UN ASSET LOGISTICO PRIME A CERRO MAGGIORE, PRIMO INVESTIMENTO STRATEGICO DI VALOR IN ITALIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2026 – Dils ha agito come advisor nell’acquisizione da parte di Valor Real Estate – leader europeo specializzato nella logistica urbana e last-mile – di un immobile logistico situato a Cerro Maggiore (MI), in un’operazione off-market che ha visto Nuveen – uno dei principali gestori di investimenti in real estate a livello globale – nel ruolo di venditore. L’operazione rappresenta il primo investimento di Valor real Estate nel mercato italiano e si inserisce in una strategia mirata di ampliamento della piattaforma logistica europea del gruppo.

L’immobile, edificato nel 2007, è situato in una posizione prime nel comune di Cerro Maggiore, a ridosso dell’autostrada A8 Milano-Varese e in immediata prossimità dello svincolo A8/A9, uno dei principali hub infrastrutturali dell’area metropolitana milanese. Questa collocazione garantisce collegamenti rapidi verso Milano, l’aeroporto di Malpensa e l’intero quadrante nord-occidentale del Paese, rendendo l’asset particolarmente competitivo per attività distributive a scala regionale e nazionale.

L’asset è stato riqualificato nel 2015 e combina spazi logistici moderni e uffici funzionali, dotati di tecnologie avanzate e concepiti per assicurare efficienza operativa e flessibilità d’uso. La sua posizione, unita alla qualità strutturale e al potenziale di valorizzazione nel medio-lungo periodo, lo rende particolarmente interessante per investitori attenti sia alla solidità immediata dell’asset sia alle opportunità di sviluppo future.

L’operazione conferma il dinamismo del comparto logistico italiano, sostenuto da una crescente attenzione verso asset moderni, sostenibili e tecnologici. Transazioni come quella di Cerro Maggiore dimostrano come gli investitori internazionali continuino a riconoscere nel mercato italiano un driver strategico nelle politiche di allocazione paneuropee, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema logistico competitivo e sempre più integrato nelle reti globali.

