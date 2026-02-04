Il cuore dei laghi batte per le Olimpiadi: lo storico Concordia traghetta l’emozione del Paese verso il futuro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2026 – Si è concluso nella giornata di ieri, 3 febbraio, il passaggio della fiaccola olimpica sui grandi laghi d’Italia, un viaggio simbolico che ha visto come cornice d’eccezione per l’ultima tappa lariana i comuni di Cernobbio e Como.

A trasportare il fuoco olimpico è stata una delle eccellenze indiscusse della flotta della Navigazione Laghi, il piroscafo Concordia, che proprio quest’anno celebra l’importante traguardo dei 100 anni di storia.



A bordo del colosso centenario, accanto ai tedofori, erano presenti le massime istituzioni locali e territoriali che hanno assistito allo spettacolo pirotecnico inaugurale, dando ufficialmente il via alla suggestiva staffetta via acqua.

“Mi congratulo con Navigazione Laghi per l’eccezionale lavoro svolto in occasione del passaggio della fiaccola olimpica. Per la prima volta nella storia, la Torcia olimpica ha solcato le acque dei grandi laghi d’Italia e lo ha fatto a bordo dí tedofori centenari d’eccellenza” – ha aggiunto il Sen. Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Il lavoro per giungere oggi a presentare con orgoglio il passaggio della Fiaccola sui laghi ha avuto inizio oltre otto anni fa ed ora l’intera iniziativa rappresenta non solo un traguardo, ma un acceleratore di visibilità per tutto il territorio: investimenti per le infrastrutture, interventi mirati anche sul versante di Lecco e indotto economico per le Comunità locali. Le risorse messe in campo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro Salvini per il miglioramento infrastrutturale dei nostri territori in vista delle Olimpiadi, per un valore di oltre 3 miliardi di euro, sono un investimento che rimarrà per gli anni a venire.”

In merito all’evento, il Gestore Governativo della Navigazione Laghi, Pietro Marrapodi, ha dichiarato: “E’ stato un percorso straordinario quello via acqua della fiamma olimpica, abbiamo registrato emozione, interesse e partecipazione da parte di tutti i territori rivieraschi. Il passaggio della fiaccola olimpica sui laghi ha di fatto acceso nelle persone l’orgoglio di essere partecipi di una manifestazione eccezionale. Il mio ringraziamento va a tutti i sindaci, presidenti di Provincia e autorità tutte per essere stati accanto a Navigazione costruendo di fatto insieme una filiera che ha saputo dare visibilità e lustro ai grandi laghi d’Italia”.

Grazie a questa sinergia istituzionale, l’iniziativa ha confermato il ruolo centrale della navigazione interna nella valorizzazione del patrimonio italiano, trasformando il trasporto della torcia in un evento di respiro internazionale capace di unire idealmente la storia centenaria del Concordia al futuro dei prossimi Giochi Olimpici.

Redazione