OLIMPIADE CULTURALE ALLA REGGIA DI MONZA 12 FEBBRAIO 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2026 – Il Socialing Institute organizza, insieme ad ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e a Global Thinking Foundation, l’evento “Intelligenza
Artificiale per salute, benessere e sport in montagna”, inserito nel programma ufficiale delle Olimpiadi
Culturali 2026, che si terrà giovedì 12 febbraio 2026 dalle ore 10:00 alle ore 18:15 alla Reggia di
Monza.
L’evento ha il patrocinio di ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ASviS, CONI – Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, FISI – Federazione Italiana Sport Invernali, FNOPI – Federazione
Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche e Global Thinking Foundation.
L’evento è gratuito e aperto a tutti.
La Reggia di Monza come luogo di dialogo tra cultura e innovazione
L’iniziativa si inserisce nello spirito di valorizzazione culturale, sociale e civile della Reggia di Monza,
luogo simbolo di confronto tra patrimonio storico, innovazione e futuro. In coerenza con i valori delle
Olimpiadi Culturali, la giornata promuove una riflessione aperta sul rapporto tra tecnologia, sport,
salute e sostenibilità, mettendo al centro persone e territori.
L’evento: obiettivi e ambiti di riflessione
In Italia oltre 21,5 milioni di persone praticano sport e quasi uno sportivo su cinque utilizza strumenti
di intelligenza artificiale per allenarsi, monitorare la salute e migliorare il proprio benessere.
Parallelamente, l’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento chiave anche per la sicurezza, la
sostenibilità e la tutela dei territori montani.
L’evento nasce come momento di confronto multidisciplinare tra istituzioni, università, territori e
imprese per favorire il dialogo e la condivisione di conoscenze, esperienze e buone pratiche.
Parteciperanno rappresentanti istituzionali, docenti universitari, esperti di intelligenza artificiale,
imprenditori e opinion leader.
Sostenibilità e territori: il contributo di ASviS (10:00-12:30)
Nel corso della mattina (10:00-12:30) ASviS illustrerà il rapporto “I territori e gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile”. Verrà offerta una lettura dei principali divari territoriali nel raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile e delle buone pratiche locali già in atto. L’approfondimento sarà dedicato in
particolare al nord Italia, al benessere delle comunità, al cambiamento climatico e alle sfide future per
uno sviluppo sostenibile.
In questo ambito, Giulio Lo Iacono, Segretario Generale ASviS, dichiara:
Socialing Institute – Associazione Culturale
“Le aree montane sono territori chiave per lo sviluppo sostenibile del Paese, ma risultano
particolarmente esposte agli effetti del cambiamento climatico e alle trasformazioni dei modelli turistici
e sociali. Il Rapporto ASviS mette in evidenza l’importanza di rafforzare la capacità dei territori,
valorizzando dati, competenze e buone pratiche locali. In questo percorso, l’intelligenza artificiale può
contribuire a orientare politiche pubbliche più efficaci e strategie di sviluppo sostenibili e responsabili.”
Per partecipare ai lavori della mattina ASviS è necessario iscriversi al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedBrcoqAibd_h8OgYT3sP8hbCzfvoEJ-CO29OqxRPiOL
ZF0A/viewform
Innovazione, cultura e impatto sociale: l’Olimpiade Culturale del Socialing Institute
(14:00-18:15)
Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con panel e sessioni di dialogo dedicati a intelligenza artificiale,
salute, benessere, sport, favorendo il confronto tra istituzioni, mondo della ricerca e imprese.
Andrea Farinet, Presidente del Socialing Institute e di Fondazione Pubblicità Progresso,
consigliere di gestione del Consorzio Reggia di Monza dichiara:
“L’intelligenza artificiale non è solo una tecnologia ma un nuovo linguaggio per ripensare il rapporto
tra persone, sport e territorio. In montagna, più che altrove, l’innovazione deve essere guidata da
responsabilità, cultura e attenzione al benessere delle comunità, dei residenti e dei turisti.
L’intelligenza artificiale agentica cambierà sempre di più il nostro modo di vivere, di lavorare e di
praticare sport. La nostra Olimpiade Culturale intende offrire spunti di riflessione e stimoli per
accogliere le sfide di questo cambiamento.”
A rafforzare la dimensione sociale e inclusiva dell’innovazione, Claudia Segre, Presidente di Global
Thinking Foundation e Vice Presidente di Fondazione Pubblicità Progresso, aggiunge:
“Noi come Fondazione crediamo che tecnologia, benessere e inclusione debbano avanzare insieme.
L’intelligenza artificiale, se utilizzata in modo consapevole e responsabile, può contribuire a ridurre le
disuguaglianze e a migliorare la qualità della vita. Nei territori montani l’innovazione può diventare una
leva concreta per salute, benessere, sport e sviluppo sostenibile, mettendo al centro le persone e le
comunità.”
Per partecipare ai lavori del pomeriggio relativi all’Olimpiade Culturale del Socialing Institute è
necessario iscriversi al link: https://www.socialing.eu/registrazione-olimpiade-culturale/
Uno spazio di confronto aperto tra cultura, innovazione e territorio
L’evento delle Olimpiadi Culturali alla Reggia di Monza sarà un’occasione di confronto qualificato,
gratuito e accessibile a tutti, su come dati e intelligenza artificiale possano contribuire a migliorare
salute, benessere e pratica sportiva in montagna, mettendo in dialogo tra loro istituzioni, ricerca e
mondo produttivo. Per i partecipanti sarà possibile visitare gli appartamenti reali, la mostra Reggia
Contemporanea e la straordinaria mostra di Michelangelo Pistoletto sulla pace preventiva dal titolo
“UR-RA – Unity of Religions – Responsibility of Art”.