OLIMPIADE CULTURALE ALLA REGGIA DI MONZA 12 FEBBRAIO 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2026 – Il Socialing Institute organizza, insieme ad ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e a Global Thinking Foundation, l’evento “Intelligenza

Artificiale per salute, benessere e sport in montagna”, inserito nel programma ufficiale delle Olimpiadi

Culturali 2026, che si terrà giovedì 12 febbraio 2026 dalle ore 10:00 alle ore 18:15 alla Reggia di

Monza.

L’evento ha il patrocinio di ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ASviS, CONI – Comitato

Olimpico Nazionale Italiano, FISI – Federazione Italiana Sport Invernali, FNOPI – Federazione

Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche e Global Thinking Foundation.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

La Reggia di Monza come luogo di dialogo tra cultura e innovazione

L’iniziativa si inserisce nello spirito di valorizzazione culturale, sociale e civile della Reggia di Monza,

luogo simbolo di confronto tra patrimonio storico, innovazione e futuro. In coerenza con i valori delle

Olimpiadi Culturali, la giornata promuove una riflessione aperta sul rapporto tra tecnologia, sport,

salute e sostenibilità, mettendo al centro persone e territori.



L’evento: obiettivi e ambiti di riflessione

In Italia oltre 21,5 milioni di persone praticano sport e quasi uno sportivo su cinque utilizza strumenti

di intelligenza artificiale per allenarsi, monitorare la salute e migliorare il proprio benessere.

Parallelamente, l’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento chiave anche per la sicurezza, la

sostenibilità e la tutela dei territori montani.

L’evento nasce come momento di confronto multidisciplinare tra istituzioni, università, territori e

imprese per favorire il dialogo e la condivisione di conoscenze, esperienze e buone pratiche.

Parteciperanno rappresentanti istituzionali, docenti universitari, esperti di intelligenza artificiale,

imprenditori e opinion leader.

Sostenibilità e territori: il contributo di ASviS (10:00-12:30)

Nel corso della mattina (10:00-12:30) ASviS illustrerà il rapporto “I territori e gli Obiettivi di sviluppo

sostenibile”. Verrà offerta una lettura dei principali divari territoriali nel raggiungimento degli obiettivi di

sviluppo sostenibile e delle buone pratiche locali già in atto. L’approfondimento sarà dedicato in

particolare al nord Italia, al benessere delle comunità, al cambiamento climatico e alle sfide future per

uno sviluppo sostenibile.

In questo ambito, Giulio Lo Iacono, Segretario Generale ASviS, dichiara:

Socialing Institute – Associazione Culturale

“Le aree montane sono territori chiave per lo sviluppo sostenibile del Paese, ma risultano

particolarmente esposte agli effetti del cambiamento climatico e alle trasformazioni dei modelli turistici

e sociali. Il Rapporto ASviS mette in evidenza l’importanza di rafforzare la capacità dei territori,

valorizzando dati, competenze e buone pratiche locali. In questo percorso, l’intelligenza artificiale può

contribuire a orientare politiche pubbliche più efficaci e strategie di sviluppo sostenibili e responsabili.”

Per partecipare ai lavori della mattina ASviS è necessario iscriversi al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedBrcoqAibd_h8OgYT3sP8hbCzfvoEJ-CO29OqxRPiOL

ZF0A/viewform

Innovazione, cultura e impatto sociale: l’Olimpiade Culturale del Socialing Institute

(14:00-18:15)

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con panel e sessioni di dialogo dedicati a intelligenza artificiale,

salute, benessere, sport, favorendo il confronto tra istituzioni, mondo della ricerca e imprese.

Andrea Farinet, Presidente del Socialing Institute e di Fondazione Pubblicità Progresso,

consigliere di gestione del Consorzio Reggia di Monza dichiara:

“L’intelligenza artificiale non è solo una tecnologia ma un nuovo linguaggio per ripensare il rapporto

tra persone, sport e territorio. In montagna, più che altrove, l’innovazione deve essere guidata da

responsabilità, cultura e attenzione al benessere delle comunità, dei residenti e dei turisti.

L’intelligenza artificiale agentica cambierà sempre di più il nostro modo di vivere, di lavorare e di

praticare sport. La nostra Olimpiade Culturale intende offrire spunti di riflessione e stimoli per

accogliere le sfide di questo cambiamento.”

A rafforzare la dimensione sociale e inclusiva dell’innovazione, Claudia Segre, Presidente di Global

Thinking Foundation e Vice Presidente di Fondazione Pubblicità Progresso, aggiunge:

“Noi come Fondazione crediamo che tecnologia, benessere e inclusione debbano avanzare insieme.

L’intelligenza artificiale, se utilizzata in modo consapevole e responsabile, può contribuire a ridurre le

disuguaglianze e a migliorare la qualità della vita. Nei territori montani l’innovazione può diventare una

leva concreta per salute, benessere, sport e sviluppo sostenibile, mettendo al centro le persone e le

comunità.”

Per partecipare ai lavori del pomeriggio relativi all’Olimpiade Culturale del Socialing Institute è

necessario iscriversi al link: https://www.socialing.eu/registrazione-olimpiade-culturale/

Uno spazio di confronto aperto tra cultura, innovazione e territorio

L’evento delle Olimpiadi Culturali alla Reggia di Monza sarà un’occasione di confronto qualificato,

gratuito e accessibile a tutti, su come dati e intelligenza artificiale possano contribuire a migliorare

salute, benessere e pratica sportiva in montagna, mettendo in dialogo tra loro istituzioni, ricerca e

mondo produttivo. Per i partecipanti sarà possibile visitare gli appartamenti reali, la mostra Reggia

Contemporanea e la straordinaria mostra di Michelangelo Pistoletto sulla pace preventiva dal titolo

“UR-RA – Unity of Religions – Responsibility of Art”.