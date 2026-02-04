OLIMPIADI | Lezioni gratuite e musica sul ghiaccio a Merlata Bloom Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2026 – La città di Milano si prepara a vivere settimane di grande vivacità tra sport e celebrità, e anche Merlata Bloom Milano, in occasione delle Olimpiadi, accende l’atmosfera con un palinsesto di appuntamenti speciali ispirati proprio al mood più cool del momento: quello di chi sogna le grandi emozioni sulla neve e sul ghiaccio.

Due appuntamenti speciali celebrano rispettivamente l’avvio della stagione olimpica e un San Valentino fuori dagli schemi, tra musica, luci e divertimento allo stato puro. Sabato 7 e sabato 14 febbraio, la pista di pattinaggio al primo piano del mall si trasforma in un vero après-ski metropolitano: dalle 19:00 alle 22:00 Dj Matrix e Dj Renee la Bulgara, protagonisti dei party in quota più amati d’Italia, faranno vibrare il pubblico portando sul ghiaccio tanta energia.

Inoltre, per tutto il mese di febbraio, la pista di ghiaccio di Merlata Bloom Milano diventa l’occasione unica per scoprire e vivere in prima persona alcune delle discipline protagoniste dei grandi giochi invernali, con tante lezioni gratuite aperte a tutte le età grazie alla collaborazione con eccellenze sportive del territorio.

Il calendario:

Mercoledì 11 e 18 febbraio : open lessons di hockey con Hockey Club Diavoli Rossoneri

: open lessons di hockey con Giovedì 12 e 19 febbraio : open lessons di pattinaggio artistico con Ice-Lab Milano

: open lessons di pattinaggio artistico con Venerdì 20 e 27 febbraio: open lessons di hockey con Sgularat Hockey Club

Tutte le lezioni si svolgeranno dalle 19:00 alle 20:00 e il noleggio dei pattini, se necessario, prevede un costo di €4.

Un’occasione ideale per famiglie, appassionati e curiosi per avvicinarsi agli sport del ghiaccio in un clima conviviale e accessibile, e sentirsi atleti olimpici per un giorno.