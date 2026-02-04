Partnership Saint Louis e Hard Rock Cafè Milano in occasione di Milano Cortina 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2026 – A Milano, il battito dell’elettronica contemporanea incontra il tempio della musica. Nel cuore delle settimane olimpiche di Milano Cortina 2026, quando la città si riempie di energia, il Saint Louis College of Music – Istituto di Alta Formazione artistica musicale parte di Plena Education – firma un progetto speciale con una delle location più iconiche al mondo: Hard Rock Cafe Milano.

Dal 6 al 22 febbraio, la proposta musicale dell’Hard Rock Cafe Milano è affidata agli artisti Saint Louis: un vero e proprio takeover che accompagna l’aperitivo con dj set dal vivo e una selezione sonora pensata per coinvolgere il pubblico, creare atmosfera e dare ritmo alle serate in pieno clima “après-ski”, ma in versione urbana.

In console si alterneranno tre musicisti elettronici selezionati tra gli allievi del Saint Louis di Milano, punto di riferimento internazionale per l’alta formazione musicale. Abda, cantautrice e produttrice in area hip hop/R&B, VAPO – Federico Garenna, producer e vocalist con un’impronta elettronica e cinematografica e Killer Bee, nome d’arte del giovane producer Benjamin Lupi.

I set attraversano linguaggi diversi – dalla deep house alla minimal, fino a contaminazioni più sperimentali – con un’attenzione particolare alla cura del suono e alla costruzione di un’esperienza d’ascolto che dialoga con lo spazio e con il pubblico.

Hard Rock Cafe Milano & Saint Louis, dove la musica è cult

A fare da scenario è una venue d’eccezione: l’Hard Rock Cafe di via Dante 5, nel centro di Milano, diventa un punto di ritrovo per chi vive l’aperitivo come momento sociale e la musica come parte integrante della serata, non come semplice sottofondo.

“Essere presenti all’Hard Rock Cafe Milano, proprio durante Milano Cortina 2026, significa offrire ai nostri studenti un contesto altamente stimolante, in cui la proposta musicale si misura nel rapporto con il pubblico: lo studio diventa presenza scenica, ascolto della sala, capacità di guidarne l’energia”, dichiara Nicola Cirilli, CEOdel Saint Louis College of Music. “Inoltre, portare i nostri giovani producer e DJ all’interno dell’Hard Rock Cafe Milano significa far conoscere da vicino le nuove traiettorie della scena elettronica”.



Il “Salotto Saint Louis”: orientamento e networking

Durante la residency del Saint Louis all’interno di Hard Rock Cafe Milano, nel pomeriggio del 18 febbraio (a partire dalle h 17:00), sarà allestito anche il “Salotto Saint Louis”, uno spazio informale dedicato a chi desidera conoscere da vicino l’offerta formativa del Saint Louis. Sarà possibile:

incontrare docenti e team della sede di Milano

ricevere informazioni sui percorsi accademici di I e II livello

orientarsi tra competenze, ruoli e opportunità professionali nel mondo della musica

I dj set degli artisti di Saint Louis sono in programma tutti i giorni dalle ore 18:00. La programmazione completa è disponibile su saintlouis.eu.

Bio Artisti Saint Louis

ABDA

Abda è un’artista emergente hip hop/R&B nata a Milano il 13 agosto 2001. Cantautrice da sempre attenta alla scrittura, si avvicina alla musica a 12 anni con lo studio della chitarra e inizia a comporre i primi brani durante l’adolescenza. A 20 anni pubblica le prime uscite sulle piattaforme digitali. Nel 2021 inaugura il proprio percorso discografico con ballad tra blues e rock e con l’EP “Venerdì 13”. Nel 2023 si trasferisce a Roma per studiare musica elettronica e orienta la ricerca verso sonorità hip hop/R&B; nel 2024 pubblica il secondo EP “Eclissi”. Nel 2025 rientra in Lombardia e prosegue gli studi presso la sede di Milano del Saint Louis, sviluppando un lavoro sempre più centrato su produzione e composizione, con interesse anche per colonne sonore di film e videogiochi, parallelamente alla pubblicazione dei propri brani.

VAPO (Federico Garenna)

VAPO ( @vapoomusic ), all’anagrafe Federico Garenna, è un artista classe 2005 originario di Piacenza. Inizia a suonare i primi strumenti a 7 anni e, a 14, avvia la produzione di beat; successivamente affianca anche il lavoro vocale, pubblicando i primi brani su SoundCloud e YouTube. Ha già all’attivo l’EP “CAOS”, completamente autoprodotto, in cui voce e produzione si fondono in un’identità sonora compatta. Il suo stile si muove tra trap e hip hop, con un immaginario elettronico e cinematografico: beat come paesaggi, melodie che raccontano stati d’animo. Le influenze guardano alla nuova wave italiana (con richiami anche a Tony Boy), ma con una direzione personale e sempre più sperimentale.

KILLER BEE (Beniamin Lupi)

DJ e producer, esplora generi diversi e porta sonorità fuori dagli schemi, mescolando house, jazz, rap e altro.

About Saint Louis College of Music

Il Saint Louis College of Music (https://saintlouis.eu/) è il primo Istituto di Alta Formazione Artistica Musicale in Italia autorizzato dal Ministero dell’Università e Ricerca al rilascio di diplomi accademici di I e II livello, equivalenti a laurea magistrale specialistica, in Jazz, Pop & Songwriting, Composizione, Film Scoring e Musica applicata, Musica classica, Musica elettronica e Tecnico del suono. Nel 2024 il Saint Louis ha aperto una nuova sede a Milano, in Piazzale Lugano, all’interno di un grande complesso immobiliare in cui operano anche la Scuola Politecnica di Design e la RUFA Rome University of Fine Arts, dando così vita a un polo multifunzionale dedicato alle professioni artistiche.

About Plena Education

Nata in Italia nel 2020, Plena Education (www.plenaeducation.it) è un Hub Educativo che racchiude al suo interno differenti tipologie di Scuole e ospita oltre 4000 studenti. Lo scopo di Plena è di offrire agli studenti l’opportunità di vivere in prima persona il mondo della cultura e della creatività italiana, attraverso lo studio di discipline – Arte, Fashion, Design, Musica, Food e Hospitality Management, Mediazione Linguistica, Produzione audiovisiva e multimediale, Gaming – che vedono il nostro Paese esprimersi a livelli di eccellenza. Un’offerta formativa ampia che, nelle diverse sedi distribuite sul territorio italiano (Ferrari Fashion School – Milano; RUFA – Roma e Milano; SPD – Milano; SAINT LOUIS – Roma e Milano; CIELS – Brescia, Padova, Bologna e Palermo; MADE – Siracusa; CAST – Brescia) propone percorsi in Design (Grafica, Fashion, Car & Transportation, Food, Prodotto e Interni, Architettura, Pianificazione urbana, Exhibition), Belle Arti (Pittura, Disegno, Scultura, Ceramica, Fotografia), Arti Liberali (Storia dell’arte, Storia, Museologia, Cinema, Teatro, Letteratura, Cultura italiana), Musica (Pop, Jazz, Composizione e scrittura, Musica applicata, Ingegneria del suono e Composizione di musica elettronica) e, Mediazione linguistica (Interpretariato, Turismo, Criminologia), e infine Food & Hospitality Management. Tutte le scuole di Plena sono inserite in un network ampio e radicato di istituzioni formative internazionali, che consente a chi le frequenta di confrontarsi con un contesto vivo e stimolante.

About Hard Rock®

Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più rinomate a livello mondiale, con sedi in quasi 75 paesi e oltre 300 location, tra cui hotel, casinò, Rock Shop®, locali per spettacoli dal vivo e caffetterie di proprietà, in licenza o in gestione. Partendo da una chitarra di Eric Clapton, Hard Rock possiede la collezione più grande e preziosa al mondo di cimeli musicali autentici, con oltre 88.000 pezzi esposti in tutto il mondo. Il programma fedeltà globale Unity by Hard Rock™ premia i membri per aver fatto le cose che amano nelle strutture partecipanti. Inoltre, Hard Rock Digital mette in primo piano l’esperienza delle scommesse sportive e dell’iGaming con prodotti remixati nello spirito di Hard Rock per i giocatori di tutto il mondo. HRI ha ricevuto numerosi premi di settore e di destinazione nei settori dei viaggi, dell’ospitalità, del gioco, dell’intrattenimento e della ristorazione. HRI detiene attualmente rating investment grade dalle principali agenzie di rating: S&P Global Ratings (BBB-) e Fitch Ratings (BBB). Per ulteriori informazioni su Hard Rock International, visitare www.hardrock.com o shop.hardrock.com