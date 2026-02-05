Dichiarazione di Manfredi Catella in merito alla visita del Presidente Mattarella

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 febbraio 2026 – “Ringraziamo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la visita al Villaggio Olimpico di Milano, da parte nostra e di tutte le imprese e operai che hanno contribuito ad essere pronti per la manifestazione olimpica.

La visita istituzionale rappresenta anche per Coima motivo di orgoglio per un riconoscimento del valore del progetto e dello straordinario lavoro svolto, con una filiera tutta italiana, che ha consentito il rispetto dei tempi di consegna di un’opera strategica per la manifestazione olimpica e che sta ricevendo l’apprezzamento degli atleti come primi ospiti.

L’intervento, realizzato in soli 30 mesi, è il risultato di un solido partenariato pubblico‑privato, insieme al nostro fondo di rigenerazione urbana partecipato dalle principali casse di previdenza e fondazioni italiane, Intesa Sanpaolo e CDP.

L’opera rappresenta un modello di sviluppo territoriale orientato alla crescita del Paese: al termine dei Giochi, gli atleti passeranno il testimone agli studenti in soli 4 mesi, con 1.700 posti letto a tariffe convenzionate inferiori al mercato del 25%. È un esempio concreto di come il nostro Paese possa fare bene e fare squadra, consolidando un quadro favorevole per gli investimenti grazie alla crescente affidabilità internazionale” la dichiarazione di Manfredi Catella in merito alla visita del Presidente Mattarella.

