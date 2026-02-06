Como, sorpreso mentre danneggia le auto in sosta e nello zaino un coltello da cucina. Denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 6 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha denunciato in stato di libertà per danneggiamento e porto illegale di oggetti atti ad offendere, un 47enne svizzero, incensurato e sul territorio italiano senza dimora.

Verso le 13.30 di ieri, una volante è stata indirizzata in viale Rosselli a Como in quanto, tramite il 112 NUE, era segnalata la presenza di un uomo intento a danneggiare alcune auto in sosta, in particolare le attenzioni del soggetto erano rivolte ai tergicristalli dei mezzi, che venivano piegati o addirittura divelti.

Giunti in breve tempo sul posto, i poliziotti, anche con l’aiuto di alcuni residenti che avevano assistito ai fatti, hanno rintracciato il 47enne svizzero il quale, senza documenti di identità, si esprimeva soltanto in lingua francese.

L’immediata ispezione sulla sua persona, ha consentito di rinvenire all’interno del suo zaino un coltello da cucina e in tasca della felpa che indossava, una lima per unghie con l’estremità appuntita.

I poliziotti hanno quindi ascoltato i testimoni e documentato i danneggiamenti di alcune auto in sosta, annotando e interessando i vari proprietari i quali, preso atto dei danni hanno espresso volontà di proporre querela.

Portato in Questura, il 47enne svizzero è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento e porto illegale di oggetti atti ad offendere.