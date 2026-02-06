LEGO ITALIA PORTA LA MAGIA DEI FIORI A IL CENTRO DI ARESE CON L’ESPERIENZA LEGO® BOTANICALS

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2026 – In vista di San Valentino, dal 9 al 15 febbraio, LEGO Italia invita tutti gli amanti della creatività e del design floreale a partecipare a un’iniziativa speciale dedicata alla linea LEGO® Botanicals, all’interno del Centro Commerciale Il Centro di Arese (Milano).
Per una settimana all’insegna del gioco e delle connessioni, un’area del centro commerciale – piano terra, ingresso 2 – si trasformerà in una Boutique dei Fiori che offrirà ai visitatori l’opportunità di partecipare ad attività creative uniche con la possibilità di costruire e portare a casa un piccolo omaggio floreale.
A completare l’esperienza, un flower wall perfetto per scattare foto romantiche e l’esposizione dei bouquet LEGO® Botanicals, pensati per celebrare in modo originale l’amore in tutte le sue forme.
Un’occasione imperdibile per scoprire la bellezza dei mattoncini LEGO® declinati in chiave botanica e lasciarsi ispirare dalla natura.
Dettagli evento:
- Location: Centro Commerciale Il Centro (area piano terra, ingresso 2), Via Giuseppe Eugenio Luraghi 11, Arese (MI)
- Date: da lunedì 9 a domenica 15 febbraio 2026
- Orari di apertura: 11:00 – 13:00 e 15:00 – 20:00