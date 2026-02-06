Mahmood tedoforo Coca-Cola d’eccezione a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2026 – Oeri la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata a Milano e tra i protagonisti scelti da Coca-Cola come tedofori c’è stato anche Mahmood.

Il cantante era stato tra i primissimi tedofori Coca-Cola annunciati presso Casa Coca-Cola a Sanremo lo scorso febbraio 2025, insieme a Deborah Compagnoni ed Eros Zanotti.

Mahmood, cantautore e cantante famoso sia in Italia che all’estero. Ha scalato le classifiche diventando uno degli artisti più influenti della scena contemporanea, capace di coniugare sonorità urban, pop ed elettroniche con un’identità musicale unica. 38 Platini e 6 Oro, due vittorie al Festival di Sanremo, è diventato un punto di riferimento non solo nel panorama musicale, ma anche nel mondo della moda capace di influenzare tendenze e di rappresentare una nuova idea di stile libero, inclusivo e contemporaneo.

“Portare la Fiamma Olimpica, grazie a Coca-Cola, è stata un’emozione intensa e profondamente significativa. Sport e musica parlano la stessa lingua: quella dell’impegno quotidiano, dei sacrifici silenziosi e dei valori che ti accompagnano lungo il percorso. Essere tedoforo per Milano Cortina 2026 significa riconoscersi in un cammino fatto di disciplina, passione e rispetto, dove ogni passo è il risultato di dedizione e ascolto. È una corsa che celebra l’incontro tra persone e mondi diversi, trasformando le differenze in energia condivisa.”

