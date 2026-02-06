Milano-Cortina. Grande affluenza di fan per l’apertura dell’OFFICIAL OLYMPICS PIN TRADING CENTER a tema LOONEY TUNES

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2026 – In occasione della partenza dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, Warner Bros. Discovery (WBD), la partecipazione dei i “Looney Tunes” all’Official Olympics Pin Trading Center è diventata subito evento: una lunga coda di fan, grandi e piccini, ha infatti atteso l’apertura del nuovo spazio celebrativo in via Carlo De Cristoforis, 1.

Da oggi fino al 22 febbraio lo spazio ospiterà il pubblico per attività esclusive come photo opportunity con Bugs e Lola Bunny o attività ludiche nell’area relax dedicata ai bambini. Inoltre, a tutti i grandi collezionisti delle iconiche spille delle Olimpiadi è riservata una zona di scambio e vendita per scoprire la collezione Looney Tunes x Olympics di Honav USA.

Oltre all’Official Olympics Pin Trading Center, molte persone si sono radunate anche in Piazza XXV Aprile di fronte all’installazione a tema “Looney Tunes”, che collega in modo giocoso il pubblico all’esperienza di streaming olimpico su HBO Max.

Da quasi un secolo lo sport è parte integrante del DNA dei “Looney Tunes”. Da Bugs Bunny che supera in astuzia i suoi avversari sul campo da basket, a Willy il Coyote che escogita marchingegni degni di un allenamento olimpico, i “Looney Tunes” hanno da sempre utilizzato lo sport come palcoscenico ideale per il loro inconfondibile umorismo e la loro comicità senza tempo. Questo legame ha toccato il suo apice con “Space Jam”, che ha consacrato i “Looney Tunes” come icone anche nel mondo sportivo, ed è proseguito nel 2024 con le collezioni ufficiali dedicate alle Olimpiadi, capaci di celebrare i personaggi e i valori olimpici su scala globale. La loro presenza nel 2026 rappresenta un’ulteriore evoluzione, che li affianca ai Cinque Cerchi Olimpici e a messaggi che raccontano il potere dello sport di unire le persone e ispirare le nuove generazioni.