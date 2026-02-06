Milano, deteneva in casa hashish e marijuana: arrestata 67enne di Baggio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2026 – Ieri a Milano, la Polizia di Stato, ha arrestato una cittadina italiana di 67 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Alle 14, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Baggio, hanno individuato un appartamento in via Saint Bon quale probabile luogo di detenzione e spaccio di droga.

All’interno dell’appartamento, dove era presente la 67enne, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 731 grammi di hashish,13 grammi di marijuana e materiale per la suddivisione e il confezionamento della sostanza, il tutto custodito all’interno di uno zaino mentre la donna è stata trovata in possesso di un bilancino di precisione, della somma in denaro pari a 290 euro e un cellulare utilizzato per gestire l’attività illecita.

