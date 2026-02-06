Monza. Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio la cerimonia in via Martiri delle Foibe

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 febbraio 2026 – Martedì 10 febbraio il Comune celebrerà il Giorno del Ricordo, che commemora le vittime delle Foibe e l’esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.



La cerimonia istituzionale, organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato provinciale di Monza e Brianza si terrà alle 11 in via Martiri delle Foibe (angolo viale Elvezia) e vi prenderanno parte il Sindaco e le autorità cittadine.

La Santa Messa in Duomo è prevista alle ore 18.

Anche quest’anno le celebrazioni connesse al Giorno del Ricordo prevedono un momento di musica e incontro, fissato per domenica 8 febbraio alle 17, presso la Chiesa S. Pietro Martire, con un concerto eseguito dall’Orchestra Filarmonica Europea Giovani di Gallarate, diretta da Marcello Pennuto in collaborazione con AlberoMusicale di Saronno e il Coro del Liceo B. Zucchi di Monza.

“Ancora oggi gravi conflitti in corso costringono i popoli all’abbandono delle proprie case e delle proprie terre – osserva il Sindaco – Anche per questo è più che mai attuale ricordare le vittime delle Foibe e gli esodati quale monito a conoscere la storia, interpretarla nei suoi avvenimenti, cercare di scongiurare il rinnovo di condizioni che possano causare il ripetersi di tragedie immani e di ingiustizie”.