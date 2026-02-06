Monza. I colori del Carnevale 2026: festa e spettacoli in centro da sabato 14 febbraio

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 febbraio 2026 – Anche quest’anno a Monza è in arrivo il Carnevale: numerose le iniziative in centro. Si inizierà in piazza Trento e Trieste sabato 14 febbraio dalle 15 con lo spettacolo itinerante La Materia dei Sogni, a cura di Teatro dell’Aleph: un corteo poetico con attori e trampolieri sospesi tra realtà e immaginazione, capace di creare un clima di stupore e poesia, dove il teatro diventa presenza lieve e il sogno prende forma.

Alle ore 16 in piazza Roma – sempre a cura di Teatro dell’Aleph – si terrà lo spettacolo pomeridiano per bambini e famiglie sotto i portici dell’Arengario dal titolo Arlecchino e Colombina, un omaggio leggero e gioioso alla tradizione della Commedia dell’Arte. Attraverso la storia allegra e simbolica dei colori del vestito di Arlecchino, i bambini vengono accompagnati in un viaggio giocoso alla scoperta della Commedia dell’Arte.

Domenica 15 febbraio, alle ore 15.30 in piazza Roma, sarà il turno di Bubble Show – a cura di Incredibolle – spettacolo di bolle di sapone poetico e divertente, adatto a tutte le età, dove la fantasia prende il volo.

Lunedì 16 febbraio alle 15.30, in piazza Roma si terrà lo spettacolo Alice in Wonderland, curato dal Teatro dell’Aleph: un viaggio teatrale in cui i personaggi fantastici del Paese delle Meraviglie Alice, il Cappellaio Matto e il Bianconiglio accompagnano grandi e piccini in un mondo dove le regole si capovolgono e la fantasia diventa protagonista.

In caso di pioggia, alcune iniziative potrebbero svolgersi sotto i portici dell’Arengario.

I mercatini. Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio si terrà in Piazza Trento e Trieste il Mercatino francese, che offre la consueta selezione di articoli artigianali – da profumi e saponi a prodotti enogastronomici – della tradizione francese.

“Monza è di nuovo pronta a vestirsi di colori – spiegano l’Assessora alla Cultura e l’Assessore al Commercio – Artisti di valore, capaci di coinvolgere cittadini e visitatori in spettacoli, eventi e laboratori contribuiranno a rendere ancora più vivaci i giorni di festa del Carnevale”.