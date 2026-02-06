Rozzano. Quando i valori olimpici scendono in campo



Al via l’iniziativa dedicata alle associazioni sportive del territorio con un testimonial d’eccezione. Marino Vigna, medaglia d’oro nel ciclismo a Roma 1960, in un videomessaggio invita piccoli e grandi atleti a raccontare e vivere i principi dei Giochi Olimpici.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 6 febbraio 2026 – I valori più autentici dello sport tornano protagonisti con “Sport e valori”, il nuovo progetto educativo e culturale promosso dal Comune e ispirato ai principi olimpici. Un’iniziativa rivolta alle associazioni sportive locali che prende slancio dal clima dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 e che punta a trasformare i valori dello sport in esperienze concrete di crescita, squadra e comunità.

A dare volto e voce al progetto è Marino Vigna, 87enne residente a Rozzano, oro olimpico nel ciclismo ai Giochi di Roma 1960 – specialità inseguimento a squadre – e scelto anche come tedoforo di Milano Cortina 2026. In un video messaggio rivolto direttamente alle associazioni sportive, Vigna invita a raccogliere il testimone dei valori olimpici e a trasmetterli alle nuove generazioni attraverso lo sport vissuto ogni giorno.

Pace, inclusione, rispetto, fair play e benessere sono i cinque valori chiave del progetto, ispirati al simbolo dei cinque cerchi olimpici. Valori già condivisi lo scorso anno con le associazioni sportive attraverso il Manifesto dello sportivo e che ora diventano azioni quotidiane, allenamento dopo allenamento, dal manifesto al campo di gioco. L’obiettivo è chiaro: costruire un’eredità educativa che resti nel tempo, radicata nella pratica sportiva di bambini e ragazzi.

“Con questo progetto il Comune accende una fiamma che guarda lontano, affidandola alle mani delle associazioni sportive e delle nuove generazioni – dichiara il sindaco Mattia Ferretti – Crediamo in uno sport che non sia solo competizione, ma strumento educativo, inclusivo e capace di rafforzare il senso di comunità. Questo progetto è un investimento sul futuro dei nostri ragazzi e della nostra città”.

Sottolinea il valore dell’iniziativa anche l’assessore allo sport Marco Paolini: “Le associazioni sportive svolgono ogni giorno un ruolo fondamentale sul territorio. Con questo progetto vogliamo sostenerle e coinvolgerle attivamente in un percorso condiviso, che metta al centro i valori olimpici e li trasformi in esperienze concrete per bambini e ragazzi. Lo sport è una straordinaria palestra di vita e questo progetto ne è una dimostrazione”.

Per partecipare al progetto ogni associazione sportiva è invitata a scegliere uno dei cinque valori rappresentati dal simbolo dei cerchi olimpici e a realizzare un breve video coinvolgendo bambini e ragazzi come protagonisti. I giovani atleti racconteranno il valore scelto, le esperienze vissute insieme e il messaggio che desiderano trasmettere per il futuro della squadra.

I video dovranno essere inviati in Comune entro il 27 febbraio. Saranno valutati da una giuria sulla base del contenuto educativo e della coerenza con il valore scelto. Il video vincitore sarà poi pubblicato sui canali social del Comune.

Tutte le associazioni partecipanti riceveranno la Pergamena dei valori, mentre il progetto selezionato sarà premiato con il Trofeo dei valori olimpici, che verrà consegnato il 12 aprile, in occasione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, durante la quale il Comune ha già in programma la seconda edizione della Marcia per lo sport e la pace.

Redazione