TCL lancia la sua campagna “It’s Your Greatness” per portare l’esperienza dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 a fan e atleti di tutto il mondo

La Presidente del CIO Kirsty Coventry inaugura l’installazione di TCL in Piazza Duca d’Aosta a Milano

Dalla campagna all’installazione, dal supporto all’International Broadcast Center ai Villaggi Olimpici fino alla collaborazione con il Museo Olimpico: il contributo di TCL per atleti e fan

(mi-lorenteggio.coM) Milano, 6 febbraio 2026 — TCL, leader globale nel settore tecnologico e Partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, celebra l’apertura di Milano Cortina 2026 con il lancio della sua campagna “It’s Your Greatness” e di un ricco programma di iniziative che unisce creatività, innovazione e supporto diretto all’esperienza olimpica.

Dall’inaugurazione dell’installazione creativa in Piazza Duca d’Aosta passando per il contributo tecnologico al Centro Internazionale di Broadcast, gli spazi dedicati agli atleti nei Villaggi Olimpici e il murales realizzato in collaborazione con il Museo Olimpico, TCL rilancia l’esperienza dei Giochi Olimpici Invernali per fan e atleti in tutto il mondo.

Coerentemente con questo impegno, TCL ribadisce la propria visione: lo sport come linguaggio universale, capace di unire persone di ogni cultura e generazione. È in questo contesto che nasce la campagna “It’s Your Greatness”, pensata per incoraggiare ciascuno a riconoscere la propria eccellenza, in sintonia con il claim ufficiale della manifestazione, “IT’s your vibe”.

Dal 6 febbraio al 15 marzo, per tutta la durata dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, la tecnologia di TCL contribuirà a trasformare il modo in cui i tifosi vivono l’evento, offrendo comfort e connessione agli sportivi in gara e al grande pubblico da casa.

L’installazione creativa di TCL in Piazza Duca D’Aosta (Milano)

Inaugurata il 5 febbraio alla presenza della Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry, del CEO di TCL Technology Kevin Wang e del CEO di TCL Europe Carlos Li, l’installazione in Piazza Duca D’Aosta sarà aperta al pubblico dal 7 al 22 febbraio 2026 dalle 10:00 alle 22:00.

Kirsty Coventry, Presidente del CIO, ha dichiarato: “Quando penso a TCL come TOP Partner, ciò che mi colpisce è la loro portata globale. La sua presenza contribuisce a diffondere la magia dei Giochi Olimpici Invernali in tutte le comunità. TCL è un leader tecnologico, ma non solo: condivide i nostri valori, quelli che mirano a ispirare la grandezza, connettere le persone e rendere accessibili i Giochi Olimpici a tutti. Sono molto entusiasta del futuro della nostra collaborazione: TCL avrà un ruolo di primo piano nel definire come il mondo vivrà i Giochi Olimpici.”

Kevin Wang, CEO di TCL Technology, ha aggiunto: “Le più recenti innovazioni di TCL stanno svolgendo un ruolo determinante nei Giochi Olimpici Invernali. L’inaugurazione dell’installazione segna una tappa significativa nel primo anno di TCL come Partner Olimpico Mondiale, una collaborazione fondata su valori condivisi di innovazione ed eccellenza. TCL ha sempre riconosciuto il potere dello sport come forza capace di unire persone di culture e generazioni diverse, e questo rappresenta soltanto l’inizio del nostro percorso”.

I visitatori troveranno un’installazione di oltre 500 mq, suddivisa al suo interno in cinque spazi tematici che permettono l’interazione tra tecnologia e utenti: potranno farsi servire daun bartender robotico, personalizzare accessori come charm per telefoni, bracciali e anelli attraverso la stampa 3D e lasciarsi stupire dagli schermi interattivi, che faranno credere loro di sciare accanto ai loro sportivi preferiti.

L’installazione presenta inoltre le più recenti tecnologie display sviluppate da TCL CSOT, una selezione di elettrodomestici smart e gli occhiali AR TCL RayNeo, che rappresentano le più recenti innovazioni in realtà aumentata.

Progettato secondo principi eco-sostenibili e guidato dalla creatività, il design dello spazio riflette l’impegno di TCL verso la sostenibilità e l’innovazione.

L’International BroadcastCenter e il Villaggio Olimpico

TCL aiuterà milioni di fan a vivere i Giochi Olimpici Invernali sia in Italia che nel mondo, fornendo TV, display professionali e assistenza tecnica ai servizi di trasmissione olimpica (OBS), così che i media presenti al’International Broadcast Center possano portare la manifestazione sportiva a un pubblico globale.

All’interno dei Villaggi Olimpici di Milano, Anterselva e Livigno, TCL metterà a disposizione degli atleti l’“universo degli schermi” e altre innovazioni, come i climatizzatori dotati di intelligenza artificiale e lavatrici e asciugatrici smart. Riservato a loro anche il Momento dell’Atleta: una tecnologia display che consentirà loro di collegarsi con i propri cari, per condividere con loro i momenti a caldo, pre e post gara.

L’idea alla base della campagna “It’s Your Greatness” riflette l’impegno di TCL verso l’eccellenza, in stretta sintonia con i valori fondanti del Movimento Olimpico. Anni di pratica e mesi di allenamenti intensi da parte di centinaia di atleti culmineranno nelle prossime due settimane nelle competizioni invernali, dove passione e dedizione straordinarie ispireranno il mondo.

Tra gli ambassador del brand, gli atleti tricolore specialisti dello sci alpino Alex Vinatzer e Christof Innerhofer, parte del Team TCL composto da 15 atleti provenienti da 8 Paesi che partecipano ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Il murales del Museo Olimpico: un tributo allo spirito dei Giochi Olimpici Invernali

Per amplificare l’energia che accompagna i Giochi Olimpici Invernali, TCL ha collaborato con il Museo Olimpico per portare un vivace murale nel cuore di Milano, in Corso di Porta Romana 111. Il progetto è stato ideato da Zeina Rashid, pittrice e atleta olimpionica che ha rappresentato la Giordania nel tennis tavolo ad Atene 2004 e Pechino 2008, selezionata attraverso l’Olympian Artists Programme del Museo Olimpico. L’ispirazione nasce dai ricordi della sua infanzia, quando guardava i Giochi Olimpici Invernali in televisione, sognando il proprio futuro. La sua visione è stata poi realizzata dal muralista Bublegum. Il risultato è un tributo vibrante al patrimonio culturale dei Giochi Olimpici, che celebra come innumerevoli bambini in tutto il mondo scoprano per la prima volta lo spirito dello sport attraverso uno schermo che apre una finestra sui loro futuri sogni.

Attività di comunicazione Out-of-Home (OOH)

La campagna It’s Your Greatness è supportata da un ampio piano di visibilità, con centinaia di affissioni nelle città chiave, tra cui Milano, Livigno, Verona, Venezia e Bormio, oltre che negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate. Tra i punti di maggiore impatto si distingue la Torre Pirelli 39, lungo via Melchiorre Gioia, una delle maxi-affissioni più grandi d’Europa con oltre 3.000 mq complessivi, che promuove la partnership e valorizza i principi fondanti dello sport.

