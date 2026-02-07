Como, ruba cuffiette wireless per 260 euro, denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 7 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato un 32enne di Cernobbio (CO), cittadino italiano ma originario del Burkina Faso, con svariati precedenti di polizia per reati della medesima natura.

Verso le 15.30 di ieri, una volante è stata indirizzata in un negozio di elettronica di viale Lecco a Como, in quanto, tramite il 112 NUE era giunta segnalazione di furto e del fermo del responsabile, individuato da un dipendente del negozio.

Giunti sul luogo della segnalazione i poliziotti hanno preso in consegna il 32enne Burkinabé e ascoltato le testimonianze del dipendente che lo aveva individuato, infatti, dal racconto di quest’ultimo, gli agenti hanno riassunto che l’uomo era stato notato mentre dagli scaffali del reparto cuffie, occultava nel giubbotto una gran quantità di confezioni di auricolari wireless, calcolate poi di un valore pari a 260 euro.

Restituita la merce, raccolta poi in Questura la denuncia della proprietà e identificato con precisione il 32enne, che alle spalle aveva molteplici precedenti di polizia per furto, dopo la stesura dei verbali veniva denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.

Redazione