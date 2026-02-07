Como, singolare furto in autogrill, denunciata una coppia. Nell’auto che non avevano restituito la Polizia trova, mazze, bastoni e attrezzi per lo scasso

(mi-lorenteggio.com) Como, 7 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, a vario titolo, ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato, possesso illegale di oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di attrezzi adatti allo scasso e appropriazione indebita, una coppia, lui bergamasco di 47 anni, pregiudicato, lei comasca di Ponte Chiasso di 40 anni con qualche precedente di polizia.

Ieri pomeriggio, una volante è stata allertata dalla centrale operativa e si è diretta presso l’area di servizio Lario Est, sull’autostrada A/9, in ausilio ad un equipaggio della Polizia Stradale di Como, che aveva nel frattempo fermato una coppia responsabile di furto.

Una volta sul posto, gli agenti hanno provveduto ad assumere informazioni sull’accaduto ascoltando la testimonianza di un dipendente dell’autogrill il quale poco prima, aveva visto la coppia alternarsi tra i bagni e le scaffalature della merce esposta, dove poi il 47enne aveva prelevato una confezione di gel occultandola nella giacca, avvertendo la pattuglia della stradale presente nell’antistante piazzale.

Dall’ispezione personale dei due, estesa anche all’autovettura con la quale il 47enne e la 40enne erano giunti, i poliziotti hanno rinvenuto la confezione di gel appena rubata addosso all’uomo e all’interno dell’auto una serie di oggetti, alcuni ritenuti adatti ad offendere come una mazza da baseball, un grosso martello e un bastone, altri invece adatti allo scasso come un cacciavite un mini trapano/avvitatore e un lungo punteruolo appuntito.

Portati in Questura i due sono stati identificati con più precisione e denunciati, ognuno in base alle sue responsabilità, per furto aggravato, possesso illegale di oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di attrezzi adatti allo scasso.

Nel corso degli accertamenti, sono stati altresì eseguite indagini sulla proprietà dell’auto in uso alla coppia, dalle quali è emerso che era stata denunciata come appropriazione indebita, querela sporta da un 35enne di Brugherio (MB) che qualche giorno prima l’aveva prestata alla 40enne comasca e non gli era mai stata restituita.

La 40enne di Ponte Chiasso pertanto è stata deferita anche per quel reato.

Sono al vaglio da parte dei poliziotti della Divisione Anticrimine di Como, alcuni ed efficaci provvedimenti amministrativi da poter poi notificare alla coppia di ladri.