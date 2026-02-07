Il Presidente Mattarella riceve il Tricolore dalla Scuola di Restauro di Botticino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione di Casa Italia che si è tenuta ieri in Triennale Milano, ha ricevuto il Tricolore dagli studenti della Scuola di Restauro di Botticino – Valore Italia, Enrico Siboni e Francesca Longoni, accompagnati da Arianna Beretta, Direttrice della scuola, e da Salvatore Amura, AD Valore Italia.

Il Tricolore reca le firme degli studenti della scuola che sono stati coinvolti in una serie di interventi di restauro a Palazzo Reale in preparazione alla presenza ufficiale del Presidente Mattarella che ieri ha accolto, proprio nella sede dell’Assessorato alla Cultura, le delegazioni internazionali che hanno partecipato all’inaugurazione dei Giochi olimpici invernali.

I lavori degli studenti, affiancati dai propri docenti, sono partiti lo scorso ottobre e sono stati realizzati nell’ambito di un accordo di collaborazione con il Comune di Milano.

Nelle foto l’incontro del Presidente Mattarella con gli studenti della Scuola di restauro di Botticino al momento della consegna del Tricolore .

Da sin. Salvatore Amura AD Valore Italia, Enrico Siboni studente, Presidente Sergio Mattarella, Francesca Longoni studente e Arianna Beretta Direttrice Scuola restauro di Botticino

Redazione