KIKO MILANO FIRMA IL MAKE-UP UFFICIALE DEGLI ARTISTI DELLA CERIMONIA DI APERTURA DI MILANO CORTINA 2026

“Armonia” diventa estetica: 30 colori, ricerca creativa, performance e make-up d’eccellenza per dare forma alla visione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2026. In occasione della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, KIKO Milano, Official Make-Up Sponsor dell’evento, ha curato il make-up di tutti gli artisti e performer coinvolti, dando vita a un progetto estetico di straordinario impatto visivo.

Il brand ha trasformato in immagini, luce e movimento il tema ufficiale della Cerimonia di Apertura “Armonia” traducendolo in un linguaggio beauty capace di raccontare emozioni, connessioni e visioni condivise.

Armonia come incontro tra sport e bellezza, arte e innovazione, natura e città, tradizione e futuro. Un equilibrio di elementi diversi che riflette l’anima dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e dell’Italia.

Il termine armonia – dal greco antico – significa “mettere insieme”: Milano e Cortina, città e montagna, uomo e natura, culture e visioni differenti che trovano consonanza in un’unica, potente narrazione scenica.

Oltre 100 professionisti per una performance beauty senza precedenti

Per affrontare questo evento di portata internazionale, KIKO Milano ha messo in campo una squadra altamente specializzata composta da oltre 100 Beauty Advisor, espressione dell’expertise del brand make-up n.1 in Italia*. Il team ha lavorato al Milano San Siro Olympic Stadium, curando i beauty look di tutti i performer della Cerimonia di Apertura. Parallelamente, una squadra dedicata è stata attiva nelle location di Livigno, Cortina e Predazzo, occupandosi del make-up dei volontari e dei performer coinvolti nelle attivazioni live e garantendo coerenza estetica, supporto continuo e re-touch in tempo reale.

Un’organizzazione capillare che testimonia la capacità del brand di operare su larga scala, mantenendo standard elevatissimi di qualità, precisione e visione artistica.

Il concept beauty: Armonia tradotta in colore, texture e movimento

Il concept beauty sviluppato da KIKO Milano interpreta il tema dell’Armonia attraverso una ricerca cromatica e materica di altissimo livello, frutto di un intenso lavoro di Ricerca e Sviluppo condiviso. Un percorso progettuale che ha dato vita a 30 colori esclusivi – tra shade a tinta unita e finish glitterati, creati appositamente per la Cerimonia di Apertura.

Formule ad altissima performance, progettate per garantire resa cromatica, tenuta e affidabilità anche in condizioni estreme, senza mai perdere coerenza estetica o impatto visivo.

L’applicazione uniforme su viso contribuisce a superare l’individualità del singolo performer, integrando il make-up nella scenografia complessiva e creando un continuum che amplifica il senso di unità, ritmo e connessione.

Il colore così diventa struttura narrativa: un linguaggio visivo coerente in cui corpo, luce e movimento convivono in perfetto equilibrio.

Performance estrema, resa impeccabile

Il progetto beauty conferma KIKO Milano come partner make-up d’eccellenza, in grado di supportare la trasformazione di una visione artistica complessa in una performance estetica impeccabile.

L’utilizzo in sincronia dei prodotti più iconici della gamma permanente di KIKO Milano e di formule sviluppate ad hoc per la prestigiosa occasione, ha permesso di garantire performance straordinarie. Ogni formula, infatti, è studiata per durare nel tempo e mantenere intensità e precisione anche in condizioni complesse: basse temperature, umidità, luci potenti e ritmo continuo.

Texture flessibili che seguono il corpo, si fondono con la pelle e ne assecondano l’espressività, senza compromessi sulla resa visiva.

Una performance che non cerca protagonismo, ma affidabilità. Un equilibrio perfetto tra know-how d’eccellenza e sensibilità artistica, che rende il make-up parte integrante della narrazione scenica dall’inizio alla fine.

La bellezza come linguaggio universale

La partecipazione di KIKO Milano ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 rappresenta un incontro naturale tra creatività, disciplina, innovazione e spirito internazionale. Attraverso questo progetto, il brand conferma la propria missione: mettere la bellezza al servizio dell’espressione, della performance e dell’emozione.

