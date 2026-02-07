Minaccia di morte ed aggredisce con un bastone clienti e Poliziotti, arrestato

Questore: Revoca permesso di soggiorno, espulso.

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 7 febbraio 2026 – Non accennano purtroppo a diminuire le aggressioni nei confronti delle Forze di Polizia, sempre più spesso vittime di episodi di questo genere durante interventi richiesti per far fronte a situazioni di violenza indiscriminata.

Nei giorni scorsi gli Agenti della “Squadra Volante” della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brescia hanno tratto in arresto un cittadino algerino 54enne residente a Brescia, regolare sul Territorio Nazionale e con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, in particolare contro il patrimonio e la persona.

L’operazione di Polizia ha preso le mosse in seguito ad una richiesta di intervento urgente pervenuta attraverso il numero di emergenza “112 NUE” per la presenza di una persona violenta armata di bastone all’esterno di un Bar in Via San Donino.

I Poliziotti, intervenuti immediatamente sul posto, notavano sin da subito la presenza di un uomo a torso nudo, armato di un bastone che, alla loro vista, si scagliava contro di loro urlando offese e minacce.

Gli Agenti tentavano inizialmente di instaurare un dialogo al fine di tranquillizzarlo e di farlo desistere dal suo atteggiamento aggressivo; il malvivente, tuttavia, rispondeva in modo provocatorio e sempre più minaccioso, urlando testualmente: “CHE C…. VOLETE? VENITE A VEDERE COSA FACCIO PEZZI DI M…. !”.

I Poliziotti, nell’occasione, accertavano che l’uomo versava in un evidente stato di agitazione psicofisica e non mostrava alcuna intenzione di collaborare, rifiutandosi di allontanarsi e di riporre il bastone. Il malvivente, quindi, si scagliava nuovamente con fare minaccioso contro gli avventori del Bar urlando frasi del tipo “ADESSO VEDRETE!!! NON RIDERETE PIÙ PEZZI DI M…. !!”.

Uno degli Agenti, a quel punto, valutata la situazione di estremo pericolo che si era venuta a creare, si frapponeva tra l’uomo ed i clienti del Bar; nell’occasione, nel tentativo di bloccarlo gli afferrava il braccio con cui impugnava il bastone, al fine di disarmarlo, ma l’aggressore reagiva spintonando il Poliziotto con l’intendo di darsi alla fuga. Tale tentativo tuttavia non andava a buon fine grazie al tempestivo intervento dei suoi colleghi che, con non poca difficoltà, riuscivano ad immobilizzare il malvivente e metterlo definitivamente in condizione di non nuocere.

Durante tali fasi l’uomo continuava a dimenarsi con violenza, opponendo resistenza e rivolgendo reiterate minacce di morte agli Agenti.

La successiva perquisizione personale dava esito positivo in quanto all’interno del suo zaino venivano rinvenuti:

– 1 coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm,

– il bastone utilizzato per l’aggressione della lunghezza di 78 cm.

Dai successivi accertamenti effettuati dagli Agenti emergeva che, poco prima dell’intervento, l’uomo – abituale frequentatore del Locale – si era recato al Bar per utilizzare le slot machine; qui, poco dopo, aveva iniziato a litigare con altri avventori per poi raccogliere da terra un bastone ed utilizzarlo per aggredire i presenti e i Poliziotti .

Il malvivente, dopo essere stata condotto negli Uffici della Questura, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria e alla luce degli elementi raccolti veniva tratta in arresto per i reati di resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, e quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Pertanto, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, in considerazione della gravità di quanto accaduto e della pericolosità sociale del soggetto, ha disposto nei confronti di costui la Revoca del Permesso di Soggiorno , in modo da poter poi procedere alla sua ESPULSIONE dall’Italia con accompagnamento nel Paese di provenienza nel momento in cui il soggetto verrà scarcerato.

“Ancora una volta gli Agenti della Polizia di Stato sono stati costretti a fronteggiare una situazione di estrema pericolosità, caratterizzata da un’aggressione violenta e reiterata nei loro confronti e nei confronti dei clienti di un Locale pubblico – ha dichiarato il Questore Paolo Sartori–. L’intervento tempestivo e coordinato delle pattuglie ha consentito di evitare conseguenze ben più gravi, rendendo comunque necessario adottare provvedimenti severi nei confronti di chi ha dimostrato, anche con comportamenti aggressivi e pericolosi, di non avere rispetto per le Istituzioni e delle norme basilari di civile convivenza”.

