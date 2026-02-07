Patto territoriale della logistica dell’Adda Martesana:

al via gli incontri per la preselezione dei candidati da inserire nei percorsi formativi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2026. Entra nel vivo il Patto territoriale per le competenze e l’occupazione Logistica Adda Martesana, progetto promosso dalla Città Metropolitana di Milano e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, che interessa l’Area omogenea Adda Martesana, uno dei principali poli logistici della Città Metropolitana di Milano. In quest’area il settore logistico rappresenta un motore rilevante di occupazione ma è al contempo attraversato da criticità strutturali nel reperimento di personale, accentuate dall’evoluzione tecnologica, dalla digitalizzazione dei processi e dai cambiamenti organizzativi in atto nelle imprese. Il primo incontro finalizzato all’individuazione dei candidati per i tre corsi di formazione sulla logistica per la figura di tecnico delle spedizioni e dei trasporti, responsabile di magazzino e operatore di magazzino della logistica e della spedizione è stato realizzato oggi presso la Sala Consiliare Multimediale del Comune di Vimodrone.

Sono in programma altri due incontri per la presentazione dei corsi e la preselezione dei candidati: 13 febbraio | Pioltello | 9.00-12.30 | Sala di Cascina Dugnana Via Aldo Moro 19 20 febbraio | Liscate | 9.00-12.30 | Auditorium Etti Hillesum Via Dante 5



Un partenariato pubblico-privato per la logistica regionale

Il Patto territoriale per le competenze e l’occupazione Logistica Adda Martesana si configura come uno strumento di governance territoriale fondato su una solida integrazione pubblico- privato. Il Patto coinvolge 22 soggetti tra istituzioni, enti locali, associazioni di categoria, imprese, servizi per il lavoro e la formazione, e parti sociali. Il ruolo di capofila è affidato alla Città metropolitana di Milano – Settore Politiche del Lavoro, che coordina le attività insieme ai partner di progetto. L’obiettivo è costruire un modello territoriale stabile, capace di proseguire anche oltre la durata progettuale e di diventare un riferimento per la pianificazione delle politiche attive del lavoro e della formazione nel settore logistico dell’Adda Martesana.

A Vimodrone sono intervenuti:

Rosa Maria Beninati Assessora alle Politiche del lavoro del Comune di Vimodrone

Luigi Dedei in rappresentanza del Settore Politiche del lavoro di Città metropolitana di Milano

Stefano De Bartolomeo Area Manager Adda Martesana Afol Metropolitana

Simona Ciotti Responsabile formazione ACTIVA servizi s.c.

Monica Fattarelli Responsabile servizio sviluppo formazione permanente Afol Metropolitana

Roberto Fiorani Responsabile Politiche attive Gi Group Marco Amato Presidente della Società Cooperativa Asteroide

Gianpaolo Lietti Traffic Manager dell’azienda NIINIVIRTA TRANSPORT SPA

L’assessora Rosa Maria Beninati ha aperto i lavori sottolineando l’importanza del patto territoriale per il Comune di Vimodrone e per l’area Adda Martesana. Gli enti formativi hanno presentato i tre corsi evidenziando le competenze e le abilità richieste dalle aziende.

La mattinata è stata altresì occasione per la presentazione di opportunità di lavoro nel campo della logistica da parte di una realtà aziendale – NIINIVIRTA TRANSPORT SPA – e di una realtà cooperativa – Società Cooperativa Asteroide -. A conclusione dell’incontro sono stati attivati dei desk individuali rivolti ai potenziali partecipanti ai corsi, gestiti dagli operatori dei servizi per il lavoro e finalizzati alla raccolta delle adesioni e al relativo accompagnamento. In totale sono stati svolti dieci colloqui individuali. L’interesse maggiore è emerso per il corso di tecnico delle spedizioni.



Cronoprogramma delle iniziative

Il Patto territoriale per le competenze e l’occupazione Logistica Adda Martesana si sviluppo secondo il seguente cronoprogramma:

Febbraio 2026 – Attività di orientamento e preselezione delle persone da inserire nei percorsi formativi, attraverso tre eventi territoriali;

Marzo 2026 – Avvio dei percorsi formativi;

Maggio 2026 – Conclusione dei percorsi formativi e avvio dei tirocini in azienda;

Giugno 2026 – Inserimenti lavorativi e convegno di verifica e riprogettazione;

Gennaio 2027 – Chiusura del progetto e rilancio del Patto territoriale.