VIDEO – Milano. Da San Siro all’Arco della Pace, la fiamma olimpica accende il Braciere abbracciato dai fuochi d’artificio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 febbraio 2026 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato ufficialmente aperti i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 nel corso della cerimonia allo Stadio San Siro. Ispirato al tema “Armonia”, l’evento si è svolto in forma diffusa, con collegamenti in diretta da Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Livigno. La cerimonia al Meazza si è aperta con l’esecuzione dell’Inno nazionale, l’alzabandiera da parte dei Corazzieri in uniforme di Gran Gala e la sfilata delle delegazioni dei 93 Paesi partecipanti. Sono intervenuti Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, e Kirsty Coventry, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. A seguire, il Capo dello Stato ha dichiarato ufficialmente aperta la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali, così some fecero nel passato i Presidenti Giovanni Gronchi (nel 1956 a Cortina e nel 1960 a Roma) e Carlo Azeglio Ciampi (nel 2006 a Torino).