(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 10 gennaio 2026- Comunicato Stampa del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita: Tema della VI Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, 10.02.2026

“Io invece non ti dimenticherò mai” (Is 49,15) è il tema scelto da Papa Leone XIV per la VI Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, con il quale si intende sottolineare come l’amore di Dio per ogni persona non venga mai meno, neanche nella fragilità della vecchiaia.

Tratto dal libro del profeta Isaia, il versetto scelto vuole essere un messaggio di consolazione e di speranza per tutti i nonni e gli anziani, specialmente per coloro che vivono nella solitudine o si sentono dimenticati. Allo stesso tempo, è un richiamo per le famiglie e le comunità ecclesiali a non dimenticarli, riconoscendo in loro una presenza preziosa e una benedizione.

La Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita da Papa Francesco nel 2021, si celebra ogni IV domenica di luglio e si presenta come un’occasione per far giungere agli anziani la vicinanza della Chiesa e per valorizzare il loro contributo nelle famiglie e nelle comunità. Quest’anno la data coincide con la festa dei Santi Gioacchino ed Anna, domenica 26 luglio, e il Santo Padre invita a celebrare la Giornata con una liturgia eucaristica nella Chiesa Cattedrale di ogni singola diocesi.

Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita esorta le Chiese particolari, le realtà associative e le comunità ecclesiali di tutto il mondo a trovare le modalità per valorizzare la Giornata nel proprio contesto locale e per questo metterà in seguito a disposizione alcuni appositi strumenti pastorali.

Italiano

VI Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani

“Io invece non ti dimenticherò mai.” (Is 49,15)

Inglese

6th World Day for Grandparents and the Elderly

“I will never forget you.” (Is 49:15)

Francese

6e Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes âgées

«Je ne t’oublierai jamais.» (Is 49,15)

Spagnolo

VI Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores

“Yo no te olvidaré. (Is 49,15)”

Portoghese

VI Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

“Eu nunca te esquecerei.” (Is 49,15)