Jacopo Dozio: «Sono a fianco dell’Accademia Mauriziana per aiutare i più deboli e grazie al presidente Mechi per la visita»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 febbraio 2026 – «Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare il Duca Fabrizio Mechi di Pontassieve presidente e rettore dell’Accademia Mauriziana» ha raccontato il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia martedì 10 febbraio a Palazzo Pirelli.

Da diverso tempo lo stesso Dozio è senatore accademico dell’associazione come il segretario particolare Alfio Colavecchio. «Sono voluto entrare a far parte di questo sodalizio caritatevole e culturale, che ha le proprie radici nelle tradizioni religiose cristiane e militari ispirate alla figura di San Maurizio – ha aggiunto l’azzurro -. Tutto parte dal principio del muto soccorso tra i suoi associati, come recitano le sacre scritture e guarda con attenzione al sostegno dei più deboli e bisognosi. Un modus operandi che condivido da sempre».

Lo stesso Dozio ha voluto sottolineare che:«continuerò a sostenere e a collaborare con l’Accademia per i valori che trasmette e l’impegno in prima linea per chi si trova in difficoltà. L’ associazionismo è un punto di forza per far del bene nella nostra società. Auguro buon lavoro a Fabrizio e grazie della visita».