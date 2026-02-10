Milano, oltre un chilo di droga: un arresto a Trezzano sul Naviglio

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 10 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 55 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri sera, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a Trezzano su Naviglio (MI), intorno alle 19, hanno individuato all’interno di un esercizio commerciale in via Giuseppe Verdi, il 55enne che, sottoposto a controllo, ha consegnato spontaneamente circa 10 grammi di cocaina e 160 euro in contanti. All’interno dell’auto a lui in uso i poliziotti hanno rinvenuto un ulteriore dose della medesima sostanza. Inoltre, in via Victor Hugo a Milano, presso il luogo di lavoro dell’uomo, gli agenti di via Lorenteggio hanno rinvenuto e sequestrato 115 grammi di cocaina, circa 1,2 kg di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una scatola contenente 12 colpi di arma da fuoco, calibro 7,65, per il cui possesso è stato denunciato.

A seguito di perquisizione domiciliare, in via Leonardo da Vinci a Trezzano sul Naviglio (MI), i poliziotti hanno rinvenuti ulteriori 300 euro.