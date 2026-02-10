OLIMPIADI, CECCHETTI (LEGA): “COMPLIMENTI A RICCARDO LORELLO, ORGOGLIO DEL TERRITORIO RHODENSE E DI TUTTA LA LOMBARDIA”

Di
Redazione
-
0
81

(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 febbraio – “Complimenti a Riccardo Lorello per la straordinaria medaglia di bronzo conquistata nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un risultato che riempie di orgoglio l’intero territorio rhodense e lombardo e che dimostra come talento, sacrificio e determinazione possano portare i nostri giovani atleti ai massimi livelli dello sport mondiale.

Lorello rappresenta un esempio positivo per tanti ragazzi e porta il nome della nostra città e della Lombardia sul palcoscenico olimpico internazionale, confermando ancora una volta la grande tradizione sportiva dei nostri territori. A lui vanno le mie più sincere congratulazioni e l’augurio di continuare a raggiungere nuovi e importanti traguardi.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui