ASST Gaetano Pini-CTO celebra la XXXIV Giornata Mondiale del Malato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 febbraio 2026 – In occasione della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, che la Chiesa cattolica celebra ogni anno l’11 febbraio dal 1992, si è svolto oggi presso l’Aula Biblioteca dell’ASST G. Pini-CTO l’incontro dal titolo “La Compassione chiave di ascolto del dolore globale”, un importante momento di approfondimento e di confronto sul tema proposto per il 2026 dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute: «La compassione del Buon Samaritano: amare portando il dolore dell’altro».

in apertura dell’incontro il dott. Giovanni Muttillo, Direttore UOC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie e Sociosanitarie ASST Pini-CTO: <La Giornata Mondiale del Malato nasce per sostenere chi è afflitto dalla malattia, ringraziare chi si prende cura e richiamare l’attenzione su una sanità più umana. Il messaggio di Papa Leone XIV ci dice che la cura non può ridursi a un atto tecnico, è incontro, relazione, responsabilità. E’ scegliere di non passare oltre, ma di fermarsi accanto a chi soffre, portando con sé il dolore dell’altro, trasformandolo in impegno condiviso. In fondo è questa la compassione del Samaritano che continua a interrogare la sanità di oggi>.

A seguire, la dott.ssa Nadia Righi, Direttrice Museo Diocesano di Milano, ha illustrato in un’interessante lectio magistralis il tema de “La compassione nell’arte” in alcune importanti opere, tra cui il celebre dipinto “Il buon samaritano” di Vincent van Gogh: <Realizzato all’interno di una clinica, il quadro riflette il desiderio di Van Gogh di un approccio alla malattia basato sulla compassione e sulla dignità, in un’epoca in cui le cure psichiatriche erano spesso limitate e alienanti. ﻿L’arte parla a tutti noi attraverso i secoli, grazie a ciascuna di queste opere sul tema della passione di Cristo ci ricordiamo dell’importanza del chinarsi sull’altro, del curare le sue ferite e del restare accanto a chi soffre nei momenti più difficili>.

E’ poi intervenuto Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione, l’Azione Sociale e Pastorale della salute Arcidiocesi di Milano: <Nella XXXIV Giornata Mondiale del Malato Papa Leone ha scelto di tornare alla parabola del Buon Samaritano per parlare di cura, di responsabilità e di prossimità. Un racconto antico che oggi sembra descrivere con precisione il senso più profondo dell’assistenza e il cuore della relazione tra chi soffre e chi si prende cura, fra cui medici e infermieri>.

Don Paolo Fontana, Responsabile Pastorale Sanitaria ha richiamato il senso profondo dell’assistenza sanitaria e il cuore della relazione tra chi soffre e il cuore di chi si prende cura, mentre Don Simone Fioraso, cappellano del Pini, ha riportato le testimonianze di alcuni pazienti sul tema della Compassione e ha citato la frase di Emmanuel Lévinas: “Solo un io vulnerabile può amare il prossimo”.

A seguire, una persona ricoverata presso la UOC Ortopedia Oncologica dell’ASST Gaetano Pini-CTO ha raccontato la sua esperienza di malattia, in cui non ha mai perso la speranza di tornare in salute, e Riccardo Fatone, infermiere della UOC Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, ha testimoniato l’esperienza assistenziale in un contesto pediatrico: <Non ci prendiamo cura solo di un corpo ma di un bambino con le sue paure e la sua fragilità e della sua famiglia che spesso vive ansia, senso di colpa e paura. Compassione gentilezza e empatia non sono qualità accessorie ma strumenti fondamentali di cura e assistenza. Noi non possiamo cambiare la loro malattia, ma la loro esperienza di malattia>.

La dott.ssa Paola Lattuada, Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini-CTO, è intervenuta a chiosa della Giornata Mondiale del Malato ribadendo con grande commozione l’importanza della speranza: <La parabola del Buon Samaritano ci ricorda il significato profondo della compassione e della comprensione della fragilità, è l’amore che diventa servizio e azione concreta da parte di tutto il personale sanitario e sociosanitario e dei volontari per assicurare il migliore percorso di cura e presa in carico dei nostri assistiti>.

Al termine, la celebrazione della Messa in Cappella Santa Maria Madre della Chiesa, aperta dalla lettura della parabola del buon samaritano dal Vangelo di Luca.