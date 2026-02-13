Intervento in soccorso di due ciaspolatori in difficoltà sul monte Bedolè (Siror, Primiero)

(mi-lorenteggio.com) Trento, Venerdì 13 febbraio 2026 – Si è concluso poco dopo le 20.00 un intervento in soccorso di due escursionisti con le ciaspole sul monte Bedolè (Siror, Primiero San Martino di Castrozza). I due uomini stavano scendendo dalla cima con le ciaspole ai piedi, vista la presenza consistente di neve, lungo il versante di Fiera di Primiero, fuori dalla traccia del sentiero, quando – a una quota di circa 1.600 m s.l.m. – uno dei due è sprofondato con la gamba in un buco, senza più riuscire a proseguire. In difficoltà su un pendio innevato, i due hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16.45.

La Centrale Unica di Emergenza ha attivato la Stazione di competenza di Primiero del Soccorso Alpino e Speleologico. Una squadra di otto operatori delle Stazioni Primiero, San Martino di Castrozza e Caoria è salita lungo le strade forestali con i quad dotati di cingoli, per poi proseguire a piedi, fino a raggiungere i due ciaspolatori poco prima delle 19. Dopo essersi assicurati del buono stato di salute dei due, e dopo averli messi in sicurezza, i soccorritori hanno guidato l’equipaggio dell’elisoccorso fino al luogo dell’incidente. Con diverse rotazioni, i due tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino a bordo sono stati verricellati sul posto per recuperare i due escursionisti, che sono stati portati in sicurezza in piazzola a Fiera di Primiero. I soccorritori stanno rientrando a valle a piedi.