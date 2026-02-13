LODI. CROLLO PASSERELLA CICLO-PEDONALE SULL’ADDA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER ESCLUDERE IL COINVOLGIMENTO DI PERSONE – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Lodi (LO) Venerdì 13/02/2026 – Dalla tarda mattinata di oggi i vigili del fuoco sono impegnati a Lodi per il crollo parziale di una passerella metallica ciclo-pedonale sul fiume Adda. La struttura non era ancora aperta al pubblico, in quanto in fase di collaudo.

Per escludere il coinvolgimento di persone, l’elicottero Drago proveniente dal reparto volo di Malpensa ha già effettuato un sorvolo dell’area interessata, mentre i droni hanno effettuato una mappatura aerea dettagliata. In acqua gli specialisti sommozzatori del nucleo di Torino, che stanno ispezionando lo specchio d’acqua sottostante il crollo.