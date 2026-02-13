OLIMPIADI 2026, ARIANNA FONTANA UN ORO, UN ARGENTO E UN CONVINTO IMPEGNO PER LA PREVENZIONE

LA CAMPIONESSA DI BERBENNO IN CAMPO AL FIANCO DI REGIONE LOMBARDIA E DELLA ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 febbraio 2026. Arianna Fontana campionessa olimpica con un oro e un argento già al suo attivo è la protagonista della campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione sanitaria promossa da Regione Lombardia e Asst Valtellina e Alto Lario.

‘Prevenire per vincere insieme’ è il titolo del video realizzato dalla ASST Valtellina e Alto Lario, in collaborazione con Regione Lombardia. Accanto ad Arianna Fontana, nel video è presente anche il campione di sci alpinismo Nicolò Canclini.

“Mi complimento con Arianna Fontana anche per le medaglie e per i risultati raggiunti e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa, e cito per tutti Ida Ramponi, direttore dell’ASST Valtellina e Alto Lario”, ha commentato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, “desidero sottolineare quanto sia importante il tema della prevenzione. Innanzitutto, per la salute dei cittadini e, poi, per una corretta pianificazione e organizzazione del nostro sistema sanitario”.

“Le medaglie – dice l’atleta valtellinese nel video – raccontano le mie vittorie, la prevenzione può diventare la tua. Fai la scelta giusta, per te, per chi ami, per la nostra comunità”. Nicolò Canclini parla dell’appuntamento olimpico “Con le Olimpiadi il nostro territorio al centro del mondo, un’occasione per dimostrare chi siamo: uniti, consapevoli, pronti”.

La prevenzione rappresenta un pilastro fondamentale della politica sanitaria di Regione Lombardia. In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici, l’amministrazione regionale ha scelto come testimonial proprio Arianna Fontana, simbolo di eccellenza sportiva e dedizione, che ha dimostrato come la cura del proprio corpo e l’attenzione alla salute siano elementi determinanti per raggiungere traguardi straordinari.

Il video della campagna ‘Prevenire per vincere insieme’ è disponibile sui canali social ufficiali di Lombardia Notizie e rappresenta un invito concreto a tutti i cittadini lombardi: ascoltare il proprio corpo, sottoporsi a controlli periodici e fare della prevenzione una vera e propria vittoria per la salute individuale e collettiva.

Regione Lombardia conferma così il proprio impegno a 360 gradi per la tutela della salute dei cittadini, cogliendo l’occasione delle Olimpiadi per promuovere una cultura della prevenzione che resti patrimonio condiviso ben oltre la conclusione dei Giochi.

Questi i link dei social di Lombardia Notizie dove sono stati pubblicati i video sulla prevenzione della salute.

Facebook

Instagram