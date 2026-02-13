Oltre 1.700 studenti trentini alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: a Tesero una lezione di sport e valori

(mi-lorenteggio.com) Trento, 13 febbraio 2026 – Ispirazione, orientamento, modelli positivi tra pari, comprensione del valore dell’impegno, avvicinamento alle discipline sportive, educazione al rispetto e allo spirito sportivo: sono queste le finalità della due giorni che si è svolta sulle nevi di Tesero in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’iniziativa, organizzata dal Servizio Istruzione della Provincia, era dedicata agli studenti delle scuole del Trentino.

«Consentire ai nostri studenti di vivere le Olimpiadi da vicino – ha commentato l’assessore all’Istruzione e cultura Francesca Gerosa – è un’opportunità educativa di straordinario valore. Anche senza essere in gara, i nostri giovani possono immergersi in un’esperienza intensa, capace di lasciare un segno profondo nel loro percorso di crescita.

Non sono spettatori passivi, ma partecipano con passione a un momento di eccellenza e impegno. Essere presenti a un evento olimpico significa respirarne l’atmosfera, condividere l’emozione della competizione, comprendere il sacrificio e la determinazione che si celano dietro ogni traguardo.

Vedere da vicino atleti che rappresentano un modello positivo aiuta i giovani a riconoscere il valore dell’impegno quotidiano, nello sport come nello studio, e ad ampliare lo sguardo sulle opportunità che la scuola e il territorio possono offrire. Ringrazio il Servizio Istruzione per il grande lavoro organizzativo che ha reso possibile questa esperienza, permettendo ai nostri studenti di sentirsi parte di un evento che sta portando il Trentino, e quindi anche loro, al centro del mondo» – ha concluso Gerosa.

Sono stati oltre 1.700 gli studenti trentini, provenienti da 27 scuole dell’intera provincia, che nelle giornate di ieri e oggi hanno partecipato, accompagnati dai loro insegnanti, ad alcune gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a Tesero. Nello specifico, ieri, giovedì 12 febbraio, hanno assistito alla 10 km tecnica libera individuale femminile; oggi un secondo gruppo ha seguito la 10 km tecnica libera individuale maschile.

Grande l’entusiasmo e la partecipazione dei ragazzi, che hanno trascorso una giornata sulle nevi di Tesero tifando per i loro beniamini. L’esperienza ha rappresentato un momento di crescita civica oltre che culturale: assistere a una competizione significa imparare a rispettare chi si mette in gioco, ad applaudire l’impegno altrui e a comprendere il valore del confronto sano.

Osservare gare di alto livello consente agli studenti di cogliere la preparazione, la concentrazione e la serietà che stanno dietro a ogni prestazione, comprendendo che i risultati non sono casuali, ma frutto di studio, allenamento e dedizione. Un’occasione capace di accendere curiosità, stimolare nuove ambizioni e rendere più concreti e vivi i valori dello sport e della scuola.

L’iniziativa si ripeterà, per altrettanti studenti, nelle giornate del 10, 11 e 13 marzo, a Tesero, quando gli studenti potranno partecipare alle gare di sci di fondo e biathlon, in occasione delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.