SAN VALENTINO: A MILANO E IN LOMBARDIA BOOM DI GIFT CARD, SMART BOX E TORTE A FORMA DI CUORE

Lo rileva l’Osservatorio de ‘Il Gigante’, gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 febbraio 2026 – Grande richiesta per torte e dolci a forma di cuore, bene fiori e piante e, ancora, boom per gift card e smart box che propongono soggiorni all’insegna della vacanza o di un’esperienza particolare. E’ questa, in sintesi, in vista di San Valentino, la fotografia dei consumi rilevata dall’’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione che conta una settantina di punti vendita, una cinquantina dei quali in Lombardia). Nello specifico, prenotazioni e acquisti del settore pasticceria, con prodotti a tema caratterizzati per lo più da ornamenti di frutta rossa, fanno registrare un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Stesso incremento per il florovivaismo, mentre gli smart gift card e box fanno segnare un +10%. “La ‘Festa degli Innamorati’ – spiega il consigliere d’amministrazione Giorgio Panizza – resta un classico degli italiani e coinvolge ogni target di età. Ciò che continua a sorprendere è la grande attenzione, rispetto al 2025, anche da parte dei ‘Millennials’ e della ‘Generazione Z’ che guardano a questa data con crescente interesse”.