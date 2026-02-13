SETTIMO MILANESE – SALTO DELLE CORSE: IL CONSIGLIERE DELVECCHIO CHIEDE UNA COMMISSIONE CONSILIARE CON ATM

SETTIMO MILANESE (13 febbraio 2026) Ruggiero Delvecchio, capogruppo della lista civica Oltre, porta in Consiglio comunale i disservizi del trasporto pubblico locale. Il consigliere ha infatti presentato una mozione per chiedere la convocazione di una commissione consiliare, alla presenza anche di ATM, per fare chiarezza e sollecitare l’adozione di provvedimenti risolutivi.

“Ormai da anni – spiega Delvecchio – numerosi cittadini ci segnalano con cadenza quasi quotidiana ripetuti disservizi, con corse programmate che non vengono effettuate senza adeguata comunicazione preventiva, generando attese prolungate alle fermate e disagi significativi per pendolari, studenti, lavoratori e persone anziane”.

Il problema risulta particolarmente grave nelle fasce orarie di punta e lungo le linee che collegano Settimo Milanese con Milano e con i principali nodi di interscambio. “Il trasporto pubblico locale rappresenta un servizio essenziale per la mobilità quotidiana dei cittadini e per la riduzione del traffico privato e dell’impatto ambientale – prosegue il consigliere Delvecchio – e il ripetersi del salto delle corse compromette l’affidabilità complessiva del servizio incidendo negativamente sulla qualità della vita dei nostri concittadini”.

Da qui la richiesta di una commissione che veda la partecipazione anche dei referenti di ATM: “E’ nostra intenzione – conclude il capogruppo – chiedere ad ATM una relazione scritta con i dati relativi alle corse saltate negli ultimi 12 mesi sulle linee interessate, gli interventi già messi in atto e quelli programmati per il miglioramento del servizio. Auspico una condivisione della mia mozione perché ritengo sia dovere del Comune rappresentare le istanze della cittadinanza ed esercitare un ruolo di interlocuzione attiva nei confronti del gestore di un servizio pubblico”.