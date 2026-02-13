Torna il Carnevalone di Lecco, ecco il programma 2026

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 13 febbraio 2026 – Si parte domenica 15 febbraio alle 15.30 da piazza XX Settembre: da qui partirà il corteo dei Regnanti che si concluderà a palazzo Bovara con la consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco Mauro Gattinoni. A seguire rinfresco per tutti.

Giovedì 19, in piazza XX Settembre dalle 15.30, truccabimbi, letture, spettacoli e merenda per i più piccoli mentre la sera torna il tradizionale “Gran Galà”, la cena con i Regnanti presso l’oratorio dei Cappuccini di Viale Turati: prenotazione obbligatoria entro martedì 17 febbraio ai numeri 349 7837200 – 351 0681466.

L’appuntamento principale è per sabato 21 febbraio con la “Sfilata del Carnevalone”, che partirà alle 14 da piazzale dei Cappuccini e si concluderà verso le 16 in piazza Cermenati con le premiazioni; la sera, ore 21, conclusione in musica in piazza Cermenati.

Lecco si prepara a vivere una nuova edizione del Carnevalone, una delle tradizioni più sentite e partecipate della città, capace ogni anno di coinvolgere l’intera comunità grazie alle numerose iniziative organizzate da LTM, con il contributo del Comune di Lecco e il patrocinio della Provincia di Lecco.

I Regnanti 2026

I Regnanti di quest’anno sono:

Re Resegone: Andrea Vigevano

Classe 1974 allenatore di II livello FICSF e appassionato di canottaggio, è socio fondatore e presidente del Gruppo Manzoniano Lucie A.S.D. Dal 2011 promuove la tradizionale “Lucia” attraverso regate, eventi culturali ispirati ai Promessi Sposi e iniziative inclusive rivolte a scuole, oratori e persone con disabilità.

Regina Grigna: Giovanna Faccilongo

Classe 1983 di Mandello del Lario, laureata in Servizio Sociale, ha lavorato come docente ed educatrice nel territorio lecchese, con particolare attenzione a inclusione e fragilità. Attiva nel volontariato, ha anche cogestito un bar a Lecco con il coniuge.

Gran Ciambellano: Rudi Engli

Classe 1957, ex agente di commercio, oggi pensionato e volontario attivo. Collabora con LTM nelle manifestazioni e presta servizio anche presso la Croce Rossa di Lecco, vivendo questo ruolo con grande entusiasmo e gratitudine.

Programma

Il calendario degli appuntamenti, pensato per tutte le età, prenderà il via domenica 15 febbraio con la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco di Lecco ai Regnanti 2026 e si concluderà sabato 21 febbraio con la grande e colorata sfilata dei carri per le vie del centro.

Domenica 15 febbraio – Consegna delle chiavi e festa in città

Il pomeriggio si aprirà alle ore 15.30 in piazza XX Settembre con il ritrovo dei Regnanti e della Filarmonica San Giovanni.

Alle 15.50 partirà il corteo verso il Palazzo Comunale, attraversando le vie del centro, fino ad arrivare in piazza Diaz dove, alle 16.00, il Sindaco di Lecco consegnerà ufficialmente le chiavi della città ai Regnanti.

A seguire, rinfresco per tutti offerto dai Regnanti a cura di LTM e Alpini Pizzo d’Erna.

Martedì 17 febbraio

I Regnanti visiteranno le scuole dell’infanzia della città.

Mercoledì 18 febbraio

In mattinata, visita alle Scuole dell’Infanzia della città.

Alle ore 15.00 è prevista la visita all’Istituto Airoldi e Muzzi, accompagnata musicalmente da Danilo Ponti, per portare un momento di festa anche agli ospiti della struttura.

Giovedì 19 febbraio

Dalle 15.30 le allieve del GALAS truccheranno le mascherine dei bambini.

Alle 16.30, in piazza XX Settembre (fronte Palazzo delle Paure), letture per bambini a cura della Libreria Volante;

a seguire lo spettacolo di burattini “Arlecchino e lo scherzo di Carnevale”a cura de Il Filoteatro e il burattinaio Marcello Ricci e merenda per tutti i bambini offerta da LTM.

Ore 20 presso Cappuccini di Viale Turati, si terrà il tradizionale Gran Galà, la cena con i Regnanti.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria entro martedì 17 febbraio.

Venerdì 20 febbraio

Visita dei Regnanti nei quartieri della città.

Sabato 21 febbraio

Il momento più atteso della settimana sarà la grande sfilata del Carnevalone.

Ore 14.00: partenza da piazza Cappuccini e percorso lungo le vie del centro con arrivo all’Area La Piccola.

Ore 16.00, in piazza Cermenati: esibizione dei gruppi e premiazioni.

Ore 21.00, sempre in piazza Cermenati: musica e festa con il concerto dei Cani Sciolti in collaborazione con Lecco FM.